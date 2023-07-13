Пять лучших комедий последних лет: приготовьтесь смеяться до боли в щеках
Смех – это универсальный язык, объединяющий людей. UAportal подобрал подборку из пяти лучших комедийных фильмов, вышедших на экраны в период с 2018 по 2021 год.
"Отель "Гранд Будапешт"
Рейтинг: IMDB: 8.1/10
Жанр: Комедия, Драма
Страна: США
Продолжительность: 99 мин
Год: 2014
Производство: Fox Searchlight Pictures
Сюжет фильма разворачивается в вычурной европейской стране – Зубровке. В центре сюжета – харизматичный и эксцентричный Гюстав Г., легендарный консьерж гостиницы "Гранд Будапешт", которую сыграл Рейф Файнз. Когда главный герой ввязывается в тайну убийства, связанную с ценной картиной эпохи Возрождения, он объединяется со своим верным учеником Зеро Мустафой, которого сыграл Тони Револори. Вместе они отправляются в путешествие, полное странных персонажей, веселых приключений и неожиданных поворотов. Фирменный визуальный стиль режиссера Веса Андерсона и неординарный юмор делают эту комедию настоящей жемчужиной, которая не оставит вас равнодушными и заставит улыбаться.
"Книжный магазин"
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Комедия
Страна: США
Продолжительность: 102 мин
Год: 2019
Производство: Annapurna Pictures
Молли и Эми, две лучшие подруги, которые добились значительных успехов в обучении, накануне выпускного, решив оторваться по полной перед поступлением в колледж. Для этого они отправляются на самую горячую вечеринку в городе. Однако их хорошо спланированное происшествие идет не по плану, что приводит к забавным встречам, возмутительным ситуациям и урокам дружбы и самопознания. Эта комедия о взрослении, воспевающем дружбу.
"Кролик Джоджо"
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Комедия, Драма, Военный
Страна: США
Продолжительность: 108 мин
Год: 2019
Производство: Fox Searchlight Pictures
Это уникальное сочетание комедии и драмы, действие которой разворачивается в годы Второй мировой войны. Фильм рассказывает о "Джоджо" Бецлера, десятилетнем немецком мальчике, которого играет Роман Гриффин Дэвис. Джоджо имеет мнимого друга – Адольфа Гитлера. Изменятся ли убеждения главного героя, когда он найдет на чердаке своего дома скрывающуюся еврейскую девочку Эльзу? Режиссер Тайка Вайтети представляет острое и сатирическое изображение ненависти, предубеждений и силы эмпатии, что в юмористической манере раскрывает основную линию.
"Большой больной"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Комедия, Драма, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 120 мин
Год: 2017
Производство: Amazon Studios
Это трогательная и юмористическая история любви, основанная на реальных событиях из жизни комика Кумайла Нанджиани. Играющий самого себя Горднер Кумайл влюбляется в Эмили, но их отношения сталкиваются с культурными и семейными препятствиями. Когда возлюбленная серьезно болеет и попадает в медикаментозную кому, Кумайл вынужден жонглировать между собственными желаниями, ожиданиями традиционной пакистанской семьи и проблемами, связанными с системой здравоохранения. В этой проницательной комедии режиссера Майкла Шоуолтера раскрывается тема любви, идентичности и важности оставаться верным себе.
"Охота на одичавших"
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Приключения, комедия, драма
Страна: Новая Зеландия
Продолжительность: 101 мин
Год: 2016
Производство: Defender Films
Когда мятежный приемный ребенок Рики попадает в новый дом любящей пары Беллы и Гека, их жизни неожиданно меняются. После ряда событий, Рики и Гек вынуждены бежать от власти, что ведет к охоте на них по всей стране. Это приключенческая комедия, с незабываемыми персонажами и искренней историей о семье, принятии и красоте необузданной дикой природы.
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