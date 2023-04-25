Пять лучших романтических фильмов сделают вечер прекрасным

Для вечера свиданий очень важно иметь идеальный романтический фильм, который задаст правильное настроение. UAportal подготовил список из пяти лучших романтических фильмов, выпущенных в 2016-2021 годах, которые идеально подходят для романтического вечера.

Звезда родилась

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма, Музыка, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 16мин

Год: 2018

Продюсер: Брэдли Купер

Фильм "Звезда родилась" победил в номинации "Лучшая оригинальная песня" и был номинирован на премии "Оскар" 2019 года за лучшую картину, лучшего актера и лучшую актрису.

"Звезда родилась" – это история о состоявшемся музыканте, который влюбляется в начинающую исполнительницу, и их совместном путешествии по музыкальной индустрии.

Безумно богатые азиаты

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч

Год: 2018

Продюсер: Джон М. Чу

Фильм "Безумно богатые азиаты" получил премию Critics' Choice Awards 2019 в номинации "Лучшая комедия".

В фильме "Безумно богатые азиаты" рассказывается история жительницы Нью-Йорка, которая отправляется в Сингапур на свадьбу к своему парню, но узнает, что он из чрезвычайно богатой семьи.

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Всем парням: С любовью

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Комедия, Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 39мин

Год: 2018

Продюсер: Мэтт Каплан

Фильм "Всем парням: С любовью" получил премию "Лучшая комедия" на 2019 MTV Movie & TV Awards.

Фильм рассказывает о старшекласснице, чьи тайные любовные письма были раскрыты, и о том, как она справляется с последствиями.

Форма воды

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Приключения, Драма, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 2ч 3мин

Год: 2017

Продюсер: Гильермо дель Торо

Фильм "Форма воды" получил награды за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучший дизайн и лучшую оригинальную партитуру на церемонии вручения премии "Оскар" в 2018 году

"Форма воды" – это фантастическая драма, в которой исследуются отношения между немой женщиной и человекоподобным существом-амфибией.

Ла-Ла Ленд

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Комедия, Драма, Музыка

Страна: США

Продолжительность: 2ч 8мин

Год: 2016

Продюсер: Фред Бергер

Фильм "Ла-Ла Ленд" получил награды за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль, лучшую операторскую работу, лучшую оригинальную партитуру, лучшую оригинальную песню и лучшее оформление на церемонии вручения премии "Оскар" в 2017 году.

В фильме "Ла-Ла Ленд" рассказывается история двух художников, которые влюбились друг в друга, преследуя свои мечты в Лос-Анджелесе.

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