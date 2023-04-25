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Пять лучших романтических фильмов сделают вечер прекрасным

Марина Грамович

Пять лучших романтических фильмов сделают вечер прекрасным

Для вечера свиданий очень важно иметь идеальный романтический фильм, который задаст правильное настроение. UAportal подготовил список из пяти лучших романтических фильмов, выпущенных в 2016-2021 годах, которые идеально подходят для романтического вечера.

Звезда родилась

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма, Музыка, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 16мин

Год: 2018

Продюсер: Брэдли Купер

Фильм "Звезда родилась" победил в номинации "Лучшая оригинальная песня" и был номинирован на премии "Оскар" 2019 года за лучшую картину, лучшего актера и лучшую актрису.

"Звезда родилась" – это история о состоявшемся музыканте, который влюбляется в начинающую исполнительницу, и их совместном путешествии по музыкальной индустрии.

Безумно богатые азиаты

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч

Год: 2018

Продюсер: Джон М. Чу

Фильм "Безумно богатые азиаты" получил премию Critics' Choice Awards 2019 в номинации "Лучшая комедия".

В фильме "Безумно богатые азиаты" рассказывается история жительницы Нью-Йорка, которая отправляется в Сингапур на свадьбу к своему парню, но узнает, что он из чрезвычайно богатой семьи.

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Всем парням: С любовью

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Комедия, Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 39мин

Год: 2018

Продюсер: Мэтт Каплан

Фильм "Всем парням: С любовью" получил премию "Лучшая комедия" на 2019 MTV Movie & TV Awards.

Фильм рассказывает о старшекласснице, чьи тайные любовные письма были раскрыты, и о том, как она справляется с последствиями.

Форма воды

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Приключения, Драма, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 2ч 3мин

Год: 2017

Продюсер: Гильермо дель Торо

Фильм "Форма воды" получил награды за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучший дизайн и лучшую оригинальную партитуру на церемонии вручения премии "Оскар" в 2018 году

"Форма воды" – это фантастическая драма, в которой исследуются отношения между немой женщиной и человекоподобным существом-амфибией.

Ла-Ла Ленд

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Комедия, Драма, Музыка

Страна: США

Продолжительность: 2ч 8мин

Год: 2016

Продюсер: Фред Бергер

Фильм "Ла-Ла Ленд" получил награды за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль, лучшую операторскую работу, лучшую оригинальную партитуру, лучшую оригинальную песню и лучшее оформление на церемонии вручения премии "Оскар" в 2017 году.

В фильме "Ла-Ла Ленд" рассказывается история двух художников, которые влюбились друг в друга, преследуя свои мечты в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее UAportal подготовил статью о восхождении Роберта Джона Дауни-младшего в шоу-бизнесе.

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