Пять модных советов по подбору модели джинсов под тип фигуры

Когда дело доходит до выбора идеальной пары джинсов, понимание типа фигуры и выбор правильного фасона очень важны. В этой статье будут даны советы о том, как выбрать джинсы, подчеркивающие фигуру.

Учтите тип фигуры

При выборе джинсов, подчеркивающих фигуру, важно учитывать особенности телосложения. Для тех, кто имеет тип песочных часов, прекрасно подойдут джинсы с завышенной талией. Если у кого грушевидная фигура, выбор в пользу джинсов клеш поможет сбалансировать пропорции. Джинсы с прямыми брюками хорошо подходят для тех, кто имеет атлетическое телосложение, в то время как зауженные джинсы могут дополнить миниатюрную фигуру.

Обратите внимание на подъем

Подъемом джинсов называется расстояние между паховой зоной и поясом. Это немаловажный фактор, который следует учитывать при выборе джинсов. Для людей с коротким туловищем джинсы с низкой посадкой могут создать иллюзию более длинной верхней части тела. С другой стороны, брюки с высокой посадкой помогут удлинить ноги и придать более сбалансированный вид тем, кто имеет более длинное туловище. Джинсы со средней посадкой – универсальный вариант, который может хорошо подходить для всех типов.

Учитывайте фасон брюк

Фасон брюк может сильно повлиять на то, как они подчеркивают фигуру. Если у кого-то пышная фигура, джинсы с прямыми брюками или зауженные помогут создать сбалансированный силуэт. Эти фасоны обеспечивают пространство в области бедер, сохраняя при этом облегающий крой. Для имеющих стройную фигуру зауженные джинсы могут подчеркнуть ее форму и создать изящный образ.

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Выбираем правильный размер

Выбор правильного размера джинсов имеет решающее значение для удобной и приятной посадки. Важно избегать слишком узких или слишком свободных брюк, поскольку они могут создать неприглядный вид. Точные измерения талии, бедер и швов помогут обрести идеальный размер. Имейте в виду, что разные бренды могут иметь отличия в сетке, поэтому всегда полезно примерить джинсы перед покупкой.

Экспериментируйте и найдите свой стиль

Мода – это самовыражение, поэтому примеры разных фасонов и цветов могут помочь найти то, что заставит чувствовать себя уверенно и комфортно. Помните, что уверенность является ключевым фактором, когда дело доходит до ношения любой пары джинсов, поэтому важно учитывать уникальность фигуры и носить то, что позволяет чувствовать себя потрясающе.

Напомним, стилистка Алина Михайленко показала трендовые штаны 2023 года. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

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