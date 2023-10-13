Пять неожиданных пар родственников в Голливуде: что о них известно

Голливуд, известный своим блеском и гламуром, часто удивляет нас тайными родственными связями между известнейшими звездами индустрии. Хотя мы знакомы с известными голливудскими семьями, есть также многочисленные пары знаменитостей, общее происхождение которых остается мало известным. UAportal рассказал об интригующих родственных связях любимых голливудских знаменитостей.

Брэд Питт и Спайк Ли

Брэд Питт и Спайк Ли не только древние приятели, но и имеют большую родственную связь, поскольку являются 12-юродными братьями. Ярким примером их совместной работы является документальный фильм Ли "Если Бог хочет, а Крик не встанет", в котором Питт активно участвовал вместе с Ли.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон

Друзья детства, ставшие голливудскими легендами, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон начинали свой путь вместе как начинающие сценаристы. Их карьера началась с признанного критиками фильма "Умник Уилл Хантинг", который не только продемонстрировал их таланты, но и принес им премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий в 1997 году.

Их дружеские отношения выходят за рамки профессионального успеха: Аффлек и Дэймон также являются 10-юродными братьями. В 2009 году они обнаружили свои родственные связи через Историческую генеалогическую службу Новой Англии, проследив свою родословную к каменщику по имени Уильям Ноултон-младший, английскому иммигранту, прибывшему в Соединенные Штаты в 1830-х годах.

Аврил Лавин и Джастин Бибер

Канадские музыканты Аврил Лавин и Джастин Бибер, известные своими прорывами в 2000-х и 2010-х годах, имеют не только общую Родину. Результаты исследования родословной открыли любопытный факт: Лавинь и Бибер брат и сестра 12-го колена. Открытие их родственной связи вместе с их невероятными музыкальными достижениями только обогащает их звездные отношения.

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Селин Дион и Райан Гослинг

Селин Дион и Райан Гослинг, выдающиеся деятели шоу-бизнеса Канады, имеют разные профессиональные пути и не демонстрируют очевидных родственных или профессиональных связей. Однако американское исследование, опубликованное журналом Ancestry, выявило их родство. Связь между этими двумя знаменитостями уходит корнями в 400 лет, к первым поселенцам в Квебеке. Эта историческая связь связывает их вместе, объединяя миры поп-музыки и голливудского актерства.

Эль Феннинг и Кейт Миддлтон

В то время как Эль Феннинг ослепляет публику своими увлекательными выступлениями в таких фильмах, как "Супер 8" и "Малефисента", Кэтрин Миддлтон, также известная как герцогиня Кембриджская, представляет британскую королевскую семью благодаря своему браку с принцем Уильямом. Удивительно, но Феннинг, а значит, и ее сестра Дакота Феннинг, является далекой родственницей Кейт Миддлтон. Они прослеживают свою общую родословную вплоть до английского короля Эдуарда III, связывая американскую и британскую актерские элиты изящным, но интересным способом.

Напомним, ранее UAportal подготовил статью о восхождении Роберта Джона Дауни-младшего в шоу-бизнесе.

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