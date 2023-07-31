Пять потрясающих фэнтези для приятного отдыха: подборка для настоящих ценителей магических миров

Фэнтези всегда занимали особое место в зрительских сердцах. От историй об отважных искателях приключений к мифическим существам и царствам за пределами воображения – эти фильмы очаровывают зрителей всех возрастов. UAportal подготовил топ-5 лучших кинолент этого жанра.

"Форма воды"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Фантастика, драма

Страна: США

Продолжительность: 123 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Гильермо дель Торо

Сюжет разворачивается в Балтимори в начале 1960-х годов, где немая уборщица Элиза обнаруживает таинственное существо, удерживаемое в плену в секретной правительственной лаборатории. Между главной героиней и земноводным существом возникает глубокая связь. Девушка решает освободить ее с помощью своих друзей. Это нетрадиционная история любви, которая никого не оставит равнодушным.

"Лабиринт Пана"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Фантастика, драма, военный

Страна: Мексика, Испания, США

Продолжительность: 118 мин

Год: 2006

Главный продюсер: Гильермо дель Торо, Берта Наварро, Альфонсо Куарон

Юная Офелия убегает в мифический лабиринт во время гражданской войны в Испании. Столкнувшись с таинственными существами и коварными испытаниями, девушка отправляется на поиски, чтобы выполнить свое предназначение давно утраченной принцессы подземного королевства.

"Чудовище зовет"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Фэнтези, драма

Страна: США, Испания, Великобритания

Продолжительность: 108 мин

Год: 2016

Главный продюсер: Белен Атьенса, Джонатан Кинг, Митч Хорвитс

Молодой парень, по имени Коннор, сталкивается с проблемами, связанными с болезнью матери, школьными хулиганами и обузой собственных эмоций. Когда ночью к нему приходит огромное древнее чудовище, главный герой отправляется в глубокое и трансформационное путешествие, исследующее сложности взросления.

"Фантастические звери и где их искать"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Фэнтези, приключения, семейный

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 133 мин

Год: 2016

Главный продюсер: Дэвид Гейман, Джоан Роулинг, Стив Кловес

Ньют Скамандер, магизолог, приезжающий в Нью-Йорк 1920-х годов с чемоданом, наполненным чрезвычайными созданиями. Когда эти магические существа бегут, главный герой отправляется на их поиски.

"Хроники Нарнии: Лев, ведьма и шкаф"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Фэнтези, приключения, семейный

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 143 мин

Год: 2005

Главный продюсер: Марк Джонсон, Эндрю Адамсон, Филипп Стоер

Сюжет разворачивается в волшебной стране Нарнии, в которой четверо братьев и сестер находят волшебный шкаф, ведущий их в мир, погруженный в вечную зиму. Объединив усилия с благородным львом Асланом, дети отправляются в опасное путешествие, чтобы победить зловещую Белую Ведьму и восстановить власть законного правителя королевства.

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