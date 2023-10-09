Пять признаков токсичной подруги, с которой следует расторгнуть дружбу

Эта дружба может плохо для вас закончиться

Токсическая дружба способна существенно повлиять на нашу жизнь, негативно влияя на эмоциональное состояние и общее самочувствие. UAportal подготовил пять признаков токсической подруги, с которой следует разорвать любые отношения.

1. Обратите внимание на поведение

Токсические друзья часто демонстрируют негативные модели поведения, такие как постоянная критика, манипуляция и пренебрежение. Если замечаете подругу постоянное унижение, контроль и пренебрежение к вашим чувствам, это может быть незаурядным признаком токсичности.

2. Оцените уровень взаимопонимания в дружбе

Здоровая дружба должна основываться на взаимном уважении, поддержке и равенстве. Если чувствуете, что всегда отдаете и никогда не получаете ответ, или если подруга обращается к вам только тогда, когда ей что-то нужно, это может быть признаком токсического поведения.

3. Доверяйте своей интуиции.

Если в вашей дружбе что-то не так, доверьтесь своей интуиции. Ваша интуиция часто может уловить тонкие намеки и тревожные сигналы, которые могут указывать на токсичность. Если постоянно чувствуете себя истощенным, озабоченным или недовольным после времяпрепровождения с подругой, возможно, пора пересмотреть отношения с ней.

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4. Установите границы.

Токсические друзья часто испытывают трудности с соблюдением личных границ и могут нарушать их. Важно установить четкие границы и упорно о них сообщать. Если подруга постоянно нарушает ваши границы или становится агрессивной, когда вы отстаиваете свои границы, это свидетельствует о ее токсичности и пренебрежении вашим комфортом.

5. Поговорите с общими с подругой знакомыми

Возможно, общие знакомые уже давно заметили со стороны вашей подруги эти тревожные сигналы и негативные качества, однако молчали. Принять решение оборвать токсические отношения с такой подругой может быть легче, если у вас есть поддержка и согласие со стороны окружающих.

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