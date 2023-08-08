Пять простых и действенных способов продлить свежесть продуктов

UAportal подготовил советы, как сохранить продукты питания свежими подольше. Следуя этим рекомендациям, можно свести к минимуму пищевые отходы и наслаждаться свежими, вкусными продуктами.

Правильное хранение

Один из важных советов – хранить скоропортящиеся продукты, такие как мясо и молочные продукты, в холодильнике при температуре ниже 4°C. Это помогает замедлить рост бактерий и предотвращает испорченность. Кроме того, очень важно хранить сухие продукты, такие как зерно и крупы в герметичных контейнерах, чтобы защитить от влаги и вредителей.

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Первым пришел – первым пошел

Использование метода "первым пришел – первым пошел" может помочь предотвратить пищевые отходы и гарантировать, что старые продукты используют раньше новых. Упорядочивая холодильник, недавно приобретенные продукты следует размещать позади старых. Таким образом, застрашевшие продукты будут использованы первыми, что уменьшит вероятность того, что их срок годности истечет или они испортятся.

Правильное использование

Правильное использование продуктов имеет решающее значение для сохранения их пригодности. Всегда важно мыть руки перед тем, как работать с пищевые товарами, чтобы предотвратить перенос бактерий. Кроме того, следует избегать повторного загрязнения, используя отдельные кухонные доски и посуду для сырого мяса, птицы и морепродуктов.

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Замораживание

Замораживание – отличный метод сохранения продуктов и продления срока их пригодности. Следует использовать герметичные контейнеры или пакеты для замораживания, пытаясь выпустить как можно больше воздуха. На пакетах должна быть отмечена дата, чтобы отслеживать их свежесть. Также желательно морозить пищу меньшими порциями, чтобы облегчить процесс оттаивания и уменьшить количество отходов.

Регулярная уборка

Регулярная уборка холодильника имеет важное значение для сохранения свежести продуктов. Просроченную или испорченную пищу следует немедленно выкидывать, чтобы предотвратить распространение бактерий или плесени. Полки, ящики и контейнеры следует протирать слабым моющим средством, чтобы устранить любые неприятные запахи или остатки.

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