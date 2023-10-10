Пять распространенных ошибок при стирке, которые могут испортить машинку и одежду

Ваша машинка плохо вычищает грязь или имеет неприятный запах? UAportal рассказал о 5 распространенных ошибках, которые следует избегать, чтобы иметь целостную одежду, а также продлить срок службы бытовой техники.

Большое количество стирального средства

Избыток стирального средства оставляет следы на одежде, из-за чего оно становится жестким и тусклым. К тому же он постепенно накапливается в стиральной машине, что приводит к ее засорению и неисправностям.

Перегрузка стиральной машины

Может возникнуть искушение запихнуть как можно больше одежды в одну загрузку, чтобы сэкономить время. Однако такие действия наносят ущерб как одежде, так и бытовой технике.

Перегрузка препятствует надлежащей очистке и полосканию одежды, что приводит к менее эффективной стирке. Оно может спровоцировать перенапряжение двигателя и других компонентов машины, что спровоцирует преждевременный износ.

Неправильная температура воды

Горячая вода прекрасно подходит для удаления пятен и дезинфекции сильно загрязненных вещей, но она приводит к выцветанию цвета и усадке деликатных тканей.

С другой стороны, холодная вода неэффективна для удаления устойчивых загрязнений или уничтожения бактерий.

Пренебрежение регулярной чисткой

Со временем внутри машины накапливаются остатки моющих средств, волокна ткани и отложение жесткой воды, что приводит к появлению неприятного запаха и снижению эффективности работы.

Чтобы предотвратить это, нужно по крайней мере раз в месяц запускать пустой цикл с горячей водой и уксусом или чистящим средством для стиральных машин.

Неправильная сортировка белья

Сортировка по цвету, типу ткани и степени загрязнения необходима, чтобы предотвратить потерю цвета, повреждение ткани и неэффективную стирку. Не следует жалеть времени, чтобы разделить одежду перед стиркой, а также следует соблюдать инструкции по уходу за каждой вещью.

Ранее UaPortal поделился, как самостоятельно почистить стиральную машину.

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