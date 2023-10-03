Пять советов, как научиться правильно реагировать на критику

Умение реагировать на критику является важным навыком для каждого человека, независимо от его деятельности и профессии. UAportal подготовил практические советы и идеи, которые помогут эффективно реагировать на критику и использовать ее как инструмент для самосовершенствования.

Будьте настроены на обратную связь

Получать критику может быть непросто, но важно подходить к ней с открытым сердцем. Вместо того, чтобы становиться в оборону или пренебрегать критикой, попробуйте воспринимать ее как возможность для собственного роста.

Помните, что обратная связь может предоставить ценную информацию и помочь людям совершенствоваться. Даже если вы не согласны со всем, все равно можно почерпнуть для себя советы, которые могут оказаться полезными.

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Отделяйте послание от посланника

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, кто критикует, сосредоточьтесь на содержании самой обратной связи. Попробуйте объективно оценить обоснованность высказанных замечаний. Абстрагируясь от критикующего, можно лучше оценить ценность его вклада и эффективнее ответить на него.

Относитесь к критике с пониманием

Поставьте себя на место другого человека и попытайтесь осознать его точку зрения. Таким образом можно способствовать более конструктивному и уважительному диалогу. Защитная или агрессивная реакция только обострит ситуацию и будет препятствовать личностному росту.

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Найдите время на размышления

Не реагируйте импульсивно и не занимайте оборонительную позицию. Вместо этого сделайте шаг назад и дайте себе возможность обдумать полученную информацию. Подумайте об обоснованности критики и о том, насколько она соответствует вашим личным целям и ценностям.

Учитесь на собственном опыте

Спросите себя, чему можно научиться на основе этой обратной связи и как ее можно использовать для самосовершенствования. Воспринимайте критику как возможность для личного и профессионального развития.

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