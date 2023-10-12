Пять вещей, которых следует избегать после 20 лет

В жизни есть много ошибок, которые происходят в молодом возрасте, но большинство из них приходится потом сожалеть. UAportal рассказал, как улучшить свое будущее благодаря этим советам.

Не откладывайте жизнь на потом

Не ждите 10 лет, чтобы отправиться в путешествие, начать бизнес или найти партнера. Не ждите, пока исполнится 30, чтобы начать действовать, потому что не существует такого понятия, как "идеальный момент".

Молодость – идеальное время, чтобы прокачивать навыки коммуникации и всевозможные увлечения. Начните улучшать свои умения уже сейчас, чтобы не пришлось сожалеть в будущем о потерянном времени.

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Избегайте негативного влияния

Социальный круг оказывает невероятное влияние на вашу жизнь, как на лучшую сторону, так и на худшую. Окружающая среда будет тянуть за собой либо в бездну вредных привычек, легких денег и деградации, либо в светлое будущее, наполненное интересными людьми и саморазвитием.

Не теряйтесь в электронных устройствах

Чтобы максимально прожить свою молодость, сократите время, проводимое в телефоне или видеоиграм и сериалами. Среднестатистический взрослый тратит до 4,5 часа на просмотр телевизора и 4 часа на свой смартфон, однако жизнь происходит за пределами экрана – путешествуйте, узнавайте мир.

Не ставьте слишком много целей на будущее

Одна из причин, почему большинство людей не преуспевают, заключается в том, что у них слишком много целей – они пытаются сделать много вещей одновременно, но перенапрягаются и не могут добиться серьезного прогресса ни в одной из них. Не каждый добился успеха в своей молодости, у каждого свой ритм жизни, поэтому ставьте цели и достигайте их размеренно и постепенно.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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