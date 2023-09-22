Пять вещей на кухне, которые вы, скорее всего, храните неправильно

Чтобы эффективно организовать кухню, UAportal подготовил перечень вещей, которые большинство людей сохраняет неправильно. Независимо от того, это продукты или инструменты, эти советы помогут обеспечить порядок на кухне и хранение вещей должным образом.

Ножи

Не стоит хранить ножи в ящике или оставлять их на столешнице без присмотра. Это не только создает опасность вашему здоровью, но и может способствовать затуплению лезвий. Чтобы правильно хранить ножи, приобретите специальный блок или магнитную ленту.

Эти варианты надежно удерживают ножи на месте и обеспечивают легкий доступ к ним в случае необходимости. Кроме того, не пренебрегайте чисткой и сушкой ножей перед тем, как положить их на хранение, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Специи

Многие совершают ошибку, сохраняя специи у плиты или в месте на солнце, поскольку это может привести к тому, что они скорее потеряют свой аромат и вкус. Чтобы специи оставались свежими и душистыми, храните их в прохладном, темном месте, например, в амбаре или шкафу. Это позволит сохранить их запах и вкусовые качества на более длительный период времени.

Масла

Растительные масла, такие как оливковое и подсолнечное, широко используются в кулинарии и выпечке. Их следует хранить в прохладном, темном месте, подальше от тепла и солнца.

Воздействие этих факторов может привести к тому, что масло станет горьким и потеряет свой вкус. Также убедитесь, что бутылки плотно закрыты, чтобы предотвратить попадание воздуха в них.

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Быстропортящиеся продукты

Быстропортящиеся продукты, такие как молочные продукты, мясо и остатки пищи, всегда следует хранить в холодильнике, чтобы предотвратить их порчу и размножение вредных бактерий. Многие люди совершают ошибку, когда оставляют эти продукты на столешнице на длительное время, поскольку это может стать причиной пищевых отравлений.

Для того, чтобы обеспечить безопасность и свежесть быстро портящихся продуктов, сразу кладите их в холодильник после употребления. Кроме того, регулярно проверяйте срок годности и выбрасывайте испортившиеся продукты.

Фрукты и овощи

Наконец, важно хранить фрукты и овощи отдельно, чтобы предотвратить их скорую порчу. Фрукты выделяют этилен, который может ускорить созревание и, соответственно, испортить овощи.

Чтобы сохранить свежие продукты дольше, храните фрукты и овощи в холодильнике в отдельных отсеках или контейнерах. Это поможет сохранить их свежесть и продлит срок хранения.

Напомним, мы подготовили практические советы по обеспечению безопасности и качества потребляемых пищевых продуктов.

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