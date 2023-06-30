Пять знаменитостей, ведущих безалкогольный образ жизни: кто не берет ни капли в рот

Алкоголь, повсеместно присутствующий в нашей культурной жизни, уже давно переплетается со светскими раутами и неспешным времяпрепровождением. Однако все большее число людей предпочитают отказаться от этого удовольствия. UAportl подготовил истории пяти известных личностей, которые ведут безалкогольный образ жизни и предлагают иной взгляд на трезвость.

Наоми Кэмпбелл

Известная супермодель Наоми Кэмпбелл однажды откровенно призналась в своих трудностях, сказав: "Честно говоря, были времена, когда я думала, что не справлюсь... У меня было много проблем, включая чрезмерное употребление алкоголя".

В 2010 году она вступила на путь преобразований, присоединившись к Анонимным Алкоголикам, и посвятила себя пожизненной трезвости. Это решение, несомненно, способствовало сохранению привлекательности и нестареющей красоты Кэмпбелл.

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Брэдли Купер

В откровенном интервью GQ в 2013 году актер Брэдли Купер рассказал о том, что он сделал сознательный выбор бросить пить много лет назад. Осознав пагубное влияние алкоголя на свою жизнь, он признал, что продолжение этого пути лишь саботирует его личные и профессиональные устремления. Мужественное решение Купера демонстрирует преобразующую силу трезвости.

Кендрик Ламар

Мотивация известного музыканта Кендрика Ламара к трезвости глубоко коренится в его воспитании и среде, которая его сформировала. Став свидетелем пагубных последствий злоупотребления психоактивными веществами среди своих близких, Ламар твердо решил воздерживаться от алкоголя. Его путь трезвости служит свидетельством глубокого влияния личного опыта и решимости подняться над неблагоприятными обстоятельствами.

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Ева Мендес

После пребывания в реабилитационном центре в 2008 году актриса Ева Мендес решила распрощаться с алкоголем. С непоколебимой решимостью она выразила гордость за людей, которые обладают силой и бесстрашием, чтобы противостоять своим внутренним демонам и преодолеть их. Решение Мендес служит примером преобразующей силы самоанализа и самосовершенствования.

Роберт Дауни младший

Широко задокументированная борьба актера Роберта Дауни младшего с наркотической зависимостью является свидетельством стойкости человеческого духа. Однако его решение принять трезвость в 2004 году стало поворотным моментом в его жизни, оживив его общественный имидж и укрепив его статус одного из самых востребованных актеров в мире. Путь Дауни демонстрирует глубокое влияние трезвости на личностный рост и профессиональный успех.

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