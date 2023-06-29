Пять звезд Голливуда, которые решились на липосакцию

В мире блеска и гламура знаменитости известны своей потрясающей внешностью и завидным телосложением. В то время как многие добиваются желаемого внешнего вида благодаря упорным тренировкам и строгим диетам, некоторые знаменитости прибегают к косметическим процедурам, таким как липосакция, которые помогают им достичь своих целей.

Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу с огромным количеством поклонников, Ким Кардашьян не новичок в свете софитов. После рождения своего первого ребенка она столкнулась с проблемой сброса лишнего веса. Несмотря на первоначальные возражения мужа, позже стало известно, что Ким Кардашьян сделала выбор в пользу процедуры липосакции, что привело к быстрой потере веса на 17 фунтов, согласно RadarOnline.com.

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Джейн Фонда

Обладательница премии "Оскар" Джейн Фонда всегда вызывала восхищение своей нестареющей красотой. В 2015 году она откровенно призналась, что сделала липосакцию подбородка в поисках более молодого внешнего вида. Ее решение пройти процедуру отражает растущую популярность липосакции среди знаменитостей, желающих улучшить свои черты лица.

Шэрон Осборн

Известная как ведущая популярного ток-шоу The Talk, Шэрон Осборн открыто говорит о своих косметических операциях. Как сообщает Daily Mail, наряду с другими процедурами она прошла липосакцию и контурную пластику тела для устранения дряблости кожи. Готовность Шэрон Осборн обсуждать свой путь демонстрирует ее стремление чувствовать себя уверенно в собственной коже.

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Мэрайя Кэри

Талантливая певица Мэрайя Кэри, обладательница премии "Грэмми", привлекла к себе внимание быстрой потерей веса после беременности в 2011 году. Возникли предположения, что в ее удивительном преображении сыграла роль липосакция. Хотя Мэрайя Кэри не подтвердила эти слухи, ее опыт является примером того, как некоторые знаменитости добиваются желаемой фигуры.

Венди Уильямс

Известная своей смелой и откровенной личностью, Венди Уильямс никогда не уклонялась от обсуждения личных вопросов. В 2009 году она открыто рассказала о своем решении сделать липосакцию и подтяжку живота. Венди Уильямс назвала себя "ребенком-постером для пластической хирургии" и подчеркнула, что эти процедуры стали важным поворотным моментом в ее жизни, поскольку она начала вести новый образ жизни.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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