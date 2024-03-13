Революционная шарлотка, которая не навредит фигуре: рецепт без сахара и муки

Существует множество способов приготовления аппетитной шарлотки, которую можно сделать даже без необходимости замешивать тесто. Вот вам уникальный рецепт, который непременно поразит вас – эту шарлотку можно есть в любое время суток, не опасаясь за свой вес.

Этот рецепт от Shuba уникален тем, что он не содержит сахара, а вместо муки используются овсяные хлопья. Они заливаются горячим молоком, которое превращает их в мягкую смесь. Если хотите добавить еще больше вкуса, можно включить в состав небольшое количество измельченных орехов и несколько кусочков шоколада, что делает шарлотку просто непревзойденной.

Как приготовить шарлотку без сахара и муки

Необходимые ингредиенты на 4 порции:

молоко 2,5% - 100 мл;

яйца куриные – 2 шт.;

хлопья овсяные – 150 г;

разрыхлитель – 5 г;

яблоко – 2 шт.;

корица молотая – по своему вкусу

Дополнительно:

молотые орехи, шоколад.

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Способ приготовления:

Залейте овсяные хлопья кипятком, прикройте крышкой и оставьте на время для разбухания. В другой емкости смешайте яйца до белого цвета и соедините с овсянкой. Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте. Очистите яблоки, вырежьте серединки и нарежьте их на тонкие ломтики. На дно формы, застеленной пергаментом, выложите слой яблок (оставьте несколько кусочков), посыпьте их корицей и залейте тестом. Сверху разместите остальные яблоки, добавьте орехи и шоколад. Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 180°C, в течение 30 минут.

Подавайте ароматную шарлотку с чаем или кофе, она придется по вкусу каждому члену семьи.

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