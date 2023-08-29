С чего начать органическое земледелие: полезные советы для фермеров

Вопреки распространенному мнению, биологическое земледелие – это простая и доступная практика, которая может превратить ваш сад в более здоровое и экологически чистое пространство. Если вы не знаете, как начать путь к органическому садоводству и огородничеству, не беспокойтесь. UAportal собрал 4 совета, которые помогут вам в этом.

Компостирование

Создание собственного компоста – это экономически выгодное решение. Если вы будете перерабатывать пищевые отходы, такие как овощные и фруктовые шкурки вместе с кофейной гущей, вы можете создать богатый питательными веществами компост, который будет служить отличным дополнением к вашей почве.

Системы биогумуса

Биогумус предполагает использование червей для расщепления органических отходов на богатый питательными веществами перегной. Следовательно, вы получите эффективное удобрение, превращенное из органических отходов, которое будет приносить пользу всем растениям в вашем саду.

Борьба с сорняками

Хотя гербициды могут дать быстрые результаты, прополка излишней растительности вручную или с помощью техники не только не нанесет вреда окружающей среде, но и будет способствовать лучшему и экологическому урожаю. Делать это значительно легче, когда почва рыхлая и влажная после дождя или полива.

Борьба с насекомыми

Не используйте агрессивных химикатов, которые могут нанести урон вашему урожаю. Некоторые растения действуют как отпугиватели вредителей, поэтому хорошо защищают ваши грядки. Например, зеленый лук эффективен против морковной мухи и тли, а огурцы защищают помидоры и капусту.

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