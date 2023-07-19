Самый быстрый способ помыть микроволновку: советы профессионалов

В современном быстротечном мире поиск способов упростить свою жизнь и сделать ежедневные задачи более легкими является приоритетом для многих. Независимо от того, речь идет об экономии времени, денег или усилий, практические советы и подсказки могут изменить ситуацию.

UAportal подготовил подборку профессиональных советов, которые помогут быстро и эффективно отмыть микроволновку.

Уксус и водный раствор

Начните со смешивания равных частей белого уксуса и воды в миске, пригодной для использования в микроволновке. Поставьте миску в микроволновку и нагревайте ее на высокой температуре в течение нескольких минут, пока раствор не закипит. Пара, образованная смесью, разъест любую грязь или пятна.

После этого осторожно извлеките миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки влажной тряпкой или губкой. Кислотные свойства уксуса помогут устранить неприятные запахи.

Лимонный сок и паста из пищевой соды

В небольшой миске смешайте столовую ложку лимонного сока с двумя столовыми ложками пищевой соды. Размешивайте до образования пасты. Нанесите ее на внутреннюю поверхность микроволновки, особенно на стойких пятнах.

Оставьте на несколько минут, чтобы смесь начала действовать. Затем протрите микроволновку влажной тряпкой или губкой. Лимонный сок действует как природный дезодорант, благодаря чему ваша микроволновка будет пахнуть свежестью и чистотой.

Очистка паром с цитрусовыми

Разрежьте лимон или апельсин пополам и выжмите сок в миску, пригодную для использования в микроволновке. Добавьте половинки цитрусовых и заполните миску водой, чтобы она заполнилась наполовину. Миску поставьте в микроволновку и нагревайте ее на высокой мощности в течение нескольких минут, пока вода не начнет кипеть и выпускать пар. Она поможет раствориться грязи или частицам пищи. Затем осторожно извлеките миску и протрите ее внутреннюю поверхность микроволновки тканью или губкой. Цитрусовый аромат оставит в вашей микроволновке прекрасный запах.

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