Секрет безупречности: простой способ, который поможет скрыть морщины при нанесении макияжа
Тонкая сеточка морщин, образующаяся вокруг глаз, является одним из первых признаков старения, которые становятся видимыми на лице. Их скрытие можно осуществить без особого труда.
Известная нью-йоркская визажистка Эрика Тейлор поделилась полезным лайфхаком в своем TikTok, который особенно актуален для женщин старше 40 лет. Она утверждает, что эффективное средство против мелких морщин под глазами можно найти прямо в вашей косметичке – это обычное губное масло.
Этот продукт обычно используется для увлажнения и объема деликатной кожи губ, может быть прекрасным решением для кожи вокруг глаз, которая теряет эластичность с возрастом. В следующий раз, когда вы будете пользоваться маслом для губ, попробуйте нанести небольшое количество на внешнюю сторону руки, а затем слегка постукивая, нанесите его на область вокруг глаз, где появляются тонкие линии. Это поможет сделать кожу более эластичной и гладкой.
Читайте также: Как правильно снимать макияж с помощью одного простого правила
Одно из преимуществ этого метода состоит в том, что он придает коже под глазами здорового сияния, что визуально делает взгляд более отдохнувшим и свежим, придавая молодости вашему лицу.
Эрика также рекомендует использовать не только прозрачное масло, но и с легким красным или розовым оттенком. Нежный цвет в этой области создает эффект легкого румянца, который способствует визуальному омоложению кожи.
Раньше мы рассказывали о лайфхаке, как наносить макияж на стареющую кожу.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !