Секреты здорового винограда: чем нужно обработать растение от вредителей и заболеваний весной

Виноград известен своей стойкостью и способностью к росту даже после интенсивной обрезки. Растение выдерживает зимние морозы и может приносить богатый урожай, даже если за ним не ухаживать слишком тщательно. Однако весной не лишним будет провести обработку винограда от вредителей и заболеваний.

Хотя подобные факторы редко приводят к полному уничтожению виноградной лозы, они могут серьезно помешать качеству и объему урожая. Эффективную защиту винограда можно обеспечить, используя простой раствор, который можно приготовить дома, рецептом поделились на сайте Super Express.

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Эффективное народное средство от болезней и вредителей винограда

Для ухода за виноградником лучше использовать натуральные средства. Одним из таких является настой из луковой шелухи и чеснока.

Возьмите 100 граммов шелухи лука и чеснока. Залейте шелуху двумя литрами воды и оставьте настаиваться в течение недели при комнатной температуре. Ежедневно следите за состоянием настоя и перемешивайте его. После недели процедите и разбавляйте с водой 1 до 1.

Используйте полученный настой для опрыскивания винограда еженедельно с начала весны. Такой метод оградит растение от грибковых инфекций и паразитов. Для повышения эффективности можно добавить столовую ложку хозяйственного мыла или жидкости для мытья посуды, что поможет раствору лучше удерживаться на листьях, создавая защитный слой.

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