Сколько не готовьте – постоянно будет мало: рецепт нежных пирожков с картофелем
Сколько не готовьте – постоянно будет мало: рецепт нежных пирожков с картофелем
В Украине с 11 по 17 марта отмечается праздник Масленицы. В эти дни кроме блинов также традиционно готовят пирожки, печеные с разными начинками.
Вместе с OBOZ.UA мы предлагаем вам испечь вкуснейшие пирожки с картофелем. Этот рецепт обязательно станет вашим любимым, а блюдо непременно займет почетное место на вашем столе.
Как приготовить печеные пирожки с картофелем.
Необходимые ингредиенты:
- кефир – 1 ст.;
- растительное масло – 0.5 ст.;
- сахар – 2 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сухие дрожжи - 8 г;
- пшеничная мука - 3 стакана;
- картофель – 0.5 кг;
- лук репчатый - 1 - 2 шт.
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Вот как готовятся эти пирожки:
- Смешайте кефир комнатной температуры с растительным маслом, сахаром, солью и дрожжами до однородности.
- Добавьте к смеси просеянную муку и замесите тесто. Сформируйте из него шар и оставьте в теплом месте на 30 минут.
- Очистите картофель, отварите, сделайте пюре и смешайте с поджаренным луком.
- Разделите тесто на четыре части, каждую раскатайте и разрежьте на 4-5 кусочков. Раскатайте каждый, выложите начинку, защипните края и сформируйте пирожок.
- Разложите их на противень, застеленный пергаментом, швом вниз и выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 25 минут. Затем смажьте пирожки взбитым яйцом и выпекайте еще 5-10 минут.
Надеюсь, вам понравится это блюдо!
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