Сколько стирального порошка следует добавлять, чтобы не навредить одежде и стиралке: полезные рекомендации

Знаете ли вы, что нельзя добавлять много стирального порошка? Это не только может сделать вашу одежду жесткой и покрыть ее пятнами, но и повредить стиральную машину из-за скопления остатков моющих средств. UAportal выяснил точную дозировку и определил варианты преодоления этой проблемы.

Признаки неправильного измерения моющих средств

Если ваша свежая одежда на ощупь мыльная, липкая или жесткая, то это признак того, что вы используете слишком много стирального порошка. Вы можете также на ткани заметить белые пятна и разводы.

Неприятный запах из барабана стиральной машины может быть связан с развитием нежелательных микроорганизмов, процветающих в остатках мыла. К тому же лишняя пена может накапливаться во внутренних деталях техники, что приводит к техническим неполадкам.

Предотвращение проблемы

Для достижения оптимальных результатов эксперты рекомендуют использовать в среднем две столовые ложки порошкообразного моющего средства при полной загрузке стиральной машины. Однако если у вас мягкая вода, то можно добавить полторы ложки.

Если у вас жесткая вода, возможно, вам придется увеличить дозировку до трех или даже четырех столовых ложек. Помните, когда вы выбираете программу предварительной стирки, удваивайте количество моющего средства. Для ручного режима достаточно одной столовой ложки порошка на полную чашу воды.

Засыпайте моющее средство не в барабан, а в специальные предназначенные для этого отделения стиральной машины. Жидкие моющие средства можно налить как в лоток, так и в барабан. Однако если вы пользуетесь капсулами, то их можно класть только в барабан.

Ранее UaPortal поделился, как правильно очистить утюг от накипи с помощью уксуса, соды и зубной пасты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!