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Как правильно очистить утюг от накипи с помощью уксуса, соды и зубной пасты

Дутик Катерина

Как очистить утюг от накипи и нагара уксусом, содой и зубной пастой

Со временем на одежде во время глажки могут появляться белые следы, почти "меловы". Это свидетельствует о появлении известкового налета в утюге.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется очищать утюг от накипи каждые 1-4 месяца в зависимости от частоты использования. Об этом пишет Sante Plus.

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Если на вашем устройстве наблюдаются следующие признаки, то пора очистить прибор:

  • Остаются на одежде следы минеральных отложений или известкового налета.
  • Остаются липкие следы.
  • Утюг плохо скользит.
  • Утюг оставляет темные следы на светлых вещах.

Для глубокого удаления известкового налета из вашего утюга используйте следующие простые средства, которые есть в каждом доме:

1. Белый уксус.

  • Налейте 1 часть белого уксуса в ровную часть воды в резервуар для воды. Последний должен быть заполнен преферансом треть.
  • Включите утюг в режим пары на 5 или 10 минут. Весь уксус должен улетучиться.
  • Затем заполните устройство свежей водой, снова включите утюг, и это должно смыть все минеральные отложения.
  • Используйте старое полотенце или мягкую ткань, чтобы протереть утюг.

2. Пищевая сода.

Вот прекрасный способ избавиться от грязи и нагара, который успел осесть на подошве утюга. Достаточно эффективным средством будет являться пищевая сода. Для этого выполните следующие шаги:

  • Смешайте 2 столовых ложки пищевой соды и 1 столовую ложку воды, чтобы получилась паста.
  • Паста наносится на подошву утюга, склонную к загрязнениям или накипи.
  • Затем используйте щетку с мягкой щетиной или зубную щетку для чистки подошвы.
  • Смойте теплой водой.
  • Просто протрите чистой тряпкой.

3. Газета и соль.

Чистить грязь на подошве утюга можно газетой и солью. Чтобы использовать их очищающие свойства, выполните следующие действия.

  • Положите газету или две на гладильную доску.
  • Установите горячую функцию на утюге.
  • Обильно посыпьте солью газету, которую вы взяли.
  • Проведите утюгом по соли круговыми движениями.
  • Дайте остыть и удалите соль/грязь чистой влажной тканью.

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4. Зубная паста.

Как известно, зубная паста – это очищающее и пенообразующее средство, которое помогает удалить бактерии и грязь. Этот продукт может очистить даже утюг, но используйте только белый. Также избегайте зубной пасты в форме геля.

Вот что нужно сделать:

  • На полностью холодный утюг, поэтому выключенный, нанесите зубную пасту зубной щеткой, которой вы не пользуетесь.
  • Аккуратно протрите поверхность подошвы устройства.
  • Оставьте зубную пасту на несколько минут.
  • Используйте чистую влажную губку, чтобы вытереть зубную пасту.
  • При необходимости промойте снова, дайте высохнуть на воздухе.

5. Жидкость для снятия лака.

Жидкость для снятия лака оказывается еще удивительнее, чем метод зубной пасты и соли.

  • Возьмите ватный тампон и смочите жидкостью для снятия лака с ацетоном.
  • Наденьте кухонную перчатку или защитную перчатку. Затем просто проведите шарик, пропитанный растворителем, по подошве горячего утюга. Остатки грязи должны заметно разлагаться.

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