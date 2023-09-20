Следует ли устанавливать панорамные окна: преимущества и недостатки такого решения

В последнее время инстаграммные панорамные окна стали очень популярны. Если вы рассуждаете о том, стоит ли их устанавливать, то этот материал точно будет полезен вам. Компания Uaportal рассказал о преимуществах и недостатках панорамных окон в вашем доме или офисе, чтобы вам было легче сделать окончательный выбор.

Преимущества панорамных окон

Много естественного света

Благодаря панорамным окнам, большое количество природного света проникает в пространство. Это уменьшает потребность в искусственном освещении днем и способствует улучшению самочувствия.

Красивые пейзажи

Из панорамных окон открывается потрясающий вид на окружающий ландшафт, будь то сад, городской пейзаж или сельская местность.

Чувство пространства

Панорамные окна делают помещение открытым и просторным, плавно сочетая интерьер и экстерьер, повышая всеобщую эстетическую привлекательность.

Недостатки панорамных окон

Отсутствие конфиденциальности

Из-за большой стеклянной поверхности панорамных окон, посторонние люди могут легко заглянуть в ваше пространство. Это может вызвать беспокойство в густонаселенных районах или сплоченных кварталах.

Проблемы с контролем температуры

Панорамные окна могут способствовать увеличению поступления тепла в жаркие летние месяцы, что приведет к увеличению расходов на охлаждение. И наоборот, в холодное время года они способствуют потере тепла, что требует дополнительных затрат на отопление.

Вспышки и ультрафиолетовое излучение

Большая площадь стекла в панорамных окнах может вызвать блики, что затрудняет видимость экранов или удобное чтение. К тому же, стекло может не обеспечивать надлежащую защиту от вредного ультрафиолетового излучения, которое со временем может привести к выцветанию мебели и напольному покрытию.

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