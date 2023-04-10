Снова как новый: рабочие методы чистки ковров от крови, шоколада, жира

Если даже в доме нет маленьких детей или животных, на ковре могут появиться пятна от супа, вина, кофе или других жидкостей. Чтобы пятно не въелось в волокна ковра необходимо устранить его как можно скорее.

UaPortal собрал действенные методы очистки ковра.

Кровь

Чтобы удалить пятна крови с ковра, смешайте одну столовую ложку жидкого средства для мытья посуды и два стакана холодной воды. Возьмите чистую белую ткань, промокните пятна раствором воды и моющего средства, пока пятно не исчезнет. Если метод не помог, возьмите одну ложку нашатырного спирта с половиной стакана теплой воды и протрите пятно готовым раствором.

Шоколад

Если ковер запачкался шоколадом, возьмите тупой нож и соскребите как можно больше шоколада. Пропылесосьте ковер, чтобы собрать все куски. Затем возьмите ¼ чайной ложки жидкого моющего средства и 1 стакан теплой воды, смешайте и нанесите раствор на пятно с помощью чистой тряпки. Двигайтесь от края пятна к центру. Оставьте на 5-10 минут, вытирайте.

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Кофе или чай

Для выведения пятен кофе или чая с ковра возьмите 2 столовых ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку жидкого средства для мытья посуды. Смешайте. Чистой тряпкой промокните пятно, затем аккуратно нанесите на нее смесь. Оставьте на несколько секунд. Смойте раствор водой.

Жир

Для удаления жирных пятен возьмите пищевую соду и посыпьте загрязнение. Оставьте на 6 часов. Затем пропылесосьте. Не применяйте для ковров из шерсти и шелка. Для удаления пятен с деликатных тканей лучше использовать специальные химические средства.

Напомним, UaPortal уже писал о том, как быстро убрать квартиру.

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