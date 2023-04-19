Солнце и не оригинальная зарядка: какие факторы уменьшают жизнь вашего телефона

Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы даже не подозреваем, что некоторые наши привычки негативно отражаются на работе гаджета. UAportal подскажет, какие привычки сокращают жизнь нашего телефона.

Неправильная зарядка

Мы привыкли полностью заряжать телефон, а затем на всю ночь ставить его на зарядку. Это уменьшает продолжительность работы батареи, ведь постоянные циклы зарядки – разрядки истощают батарею. Лучше заряжать телефон до 80%, а разряжать до 20%.

Забитая память

Регулярно очищайте телефон от лишних файлов, ведь перегрузка памяти приводит к торможению телефона и замедлению его работы.

Очищайте память гаджета не менее одного раза в месяц. Также важно удалять ненужные файлы и фотографии, а также чистить кэш приложений. Кроме того, можно перемещать важные файлы в облако.

Солнце и мороз

Резкие перепады температур ухудшают работу телефона. Прямые солнечные лучи или холод отрицательно влияет на работу аккумулятора, экрана и устройства в целом. Не ставьте телефон на зарядку сразу после мороза.

Помните, что нельзя оставлять телефон в машине зимой, ведь это сильно сокращает жизнь батареи.

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Отсутствие чехла и защитного стекла

Отсутствие дополнительной защиты может повредить покрытие. Лучше носить защитное стекло и чехол, чтобы потом не пришлось менять стекло или аккумулятор. Хороший чехол и защитное стекло высокого качества могут защитить телефон от ремонта.

Самостоятельный ремонт

Если вы столкнулись с поломкой телефона, лучше несите его в ремонт и не пытайтесь починить сами. Это может усугубить ситуацию: нарушить гарантийные условия или лишиться права на бесплатный ремонт.

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