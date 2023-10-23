Sony представила обновленную PlayStation 5 со съемным накопителем

Японский технологический гигант Sony неожиданно представил обновленную версию своей очень популярной игровой консоли PlayStation 5. Эта новая итерация может похвастаться несколькими интересными особенностями, включая съемный оптический привод, вместительную внутреннюю память на 1 ТБ и обновленную подставку.

Одно из самых заметных улучшений – уменьшение размера и вес консоли. Дисковая версия уменьшилась на 24% и теперь весит всего 3,2 килограмма, а цифровая – на 18%, до 2,4 килограмма. Инженерам Sony удалось добиться этого, снизив общий объем устройства на значительные 30%.

Уникальная особенность дизайна – съемный дисковод, разумно интегрированный в боковую часть консоли. Пользователи могут снять привод и заменить его стандартной боковой панелью, предлагая универсальность во внешнем виде и функционировании PlayStation 5.

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Для тех, кто предпочитает традиционный оптический привод, привод Blu-ray можно приобрести отдельно за $79,99 или €119,99.

Геймеры также оценят сложение двух слотов с каждой стороны и двух портов USB-C на передней панели консоли, что расширяет возможности подключения и потенциальных аксессуаров.

Однако для тех, кто предпочитает вертикальную ориентацию консоли, есть подвох: новая PS5 поставляется только с подставкой для горизонтального размещения. Чтобы установить ее вертикально, можно приобрести специальную подставку за 29,99 доллара или 29,99 евро.

Обновленная PlayStation 5 появится на полках магазинов в ноябре по конкурентоспособной цене. Версия без накопителя будет доступна за $449,99, предлагая более доступную точку входа в игровой опыт следующего поколения, в то время как полный пакет консоли будет стоить $499,99. В Европе цены составят 449,99 и 549,99 евро соответственно.

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