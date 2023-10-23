Современный кумир и филантроп: Топ-5 интересных фактов о Селене Гомес

Селена Гомес, популярная американская звезда, покорившая сердца миллионов людей по всему миру. Еще в юном возрасте ее исключительная внешность, разносторонние способности и множество талантов принесли ей славу. UAportal собрал пять неожиданных фактов о жизни звезды.

Имя звезды

Имя Селена, происходящее из греческого языка, имеет значение "Луна". Интересно, что это имя приобрело значительную популярность в испаноязычных странах Латинской Америки. Имя Селена было присвоено ей как дань уважения известной мексиканской певице Селене Перес. К сожалению, всего через три года после рождения будущей голливудской звезды Селена Перес была застрелена.

Ранний успех

Гомес стала известна благодаря своему раннему участию в киноиндустрии, получив свою первую роль в возрасте 11 лет. Такие фильмы, как "Волшебники из Вейверли", "Еще одна история о Золушке", "Программа защиты принцесс", "Ханна Монтана" и "Дети шпионов 3D: Конец игры" продемонстрировали ее талант и способствовали росту ее популярности.

Параллельно с актерской деятельностью Гомес начала музыкальное путешествие с группой Selena Gomez & the Scene, дебютировав в 2009 году с альбомом Kiss & Tell. Она также записала несколько песен для саундтреков в известные фильмы.

Личная жизнь

В личной жизни Гомес имела громкие романтические отношения. Сначала она встречалась с Джастином Бибером, и хотя пара неоднократно разводилась, они продолжали мириться. Она публично называла их отношения токсичными. После их окончательного разрыва в 2018 году Гомес начала короткий роман с The Weeknd в начале 2017 года, который закончился позже того же года.

Жизнь артистки постоянно находилась под пристальным вниманием, что привело к значительным потерям для ее психического здоровья. Борьба с биполярным расстройством привела к тому, что Гомес обратился в реабилитационный центр.

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Тяжелая болезнь

Молодая артистка столкнулась со сложным периодом в своей жизни, борясь с серьезной болезнью, заставившей ее временно отойти от мира шоу-бизнеса. Борясь с волчанкой, Селене удавалось долго скрывать свое состояние. Медики диагностировали волчанку у американской певицы примерно восемь лет назад.

Чтобы облегчить ее страдания, врачи назначили ей курс химиотерапии, используя препараты, обычно применяемые при лечении рака, хотя и в меньших количествах. Кроме физических последствий, таких как увеличение веса, молодая звезда столкнулась с психологическими проблемами.

Благотворительность

Помимо своих достижений в сфере развлечений Гомес является активным членом Фонда ЮНИСЕФ. Получив это звание в 17 лет, она стала самым молодым членом ЮНИСЕФ, когда-либо входившим в эту организацию.

Первой официальной миссией Селены для ЮНИСЕФ была поездка в Гану в Западной Африке, где она увидела, какую работу делает организация, чтобы помочь детям получить все необходимое – чистую воду, еду, образование, медицину.

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