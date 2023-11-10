Стала бы учительницей, если бы не карьера в мире кино: 5 фактов о Зендее

Зендея, талантливая актриса, известная своими ролями в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой" и сериале "Эйфория", покорила сердца зрителей по всему миру. Хотя многие поклонники, возможно, уже знакомы с ее восхождением к славе, есть несколько менее известных фактов о Зендее, которые следует рассмотреть.

Танцевальное происхождение

Перед тем, как ворваться в центр внимания как звезда Disney Channel, Зендея начала свой путь в подтанцовке никого иного, как Селены Гомес в рекламе Sears. Она даже не подозревала, что это небольшое выступление проложит ей путь к большему. В интервью 2013 она с юмором рассказывала о том, что ее коллеги-диснеевские звезды Росс Линч и Лео Говард также были частью этой рекламы.

Одержимость Гарри Поттером

Зендея глубоко влюблена в волшебный мир Гарри Поттера. На самом деле в интервью InStyle она рассказала, что смотрит фильмы ежедневно. Эта волшебная лента занимает особое место в ее сердце и служит источником покоя и комфорта в жизни для нее.

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Застенчивость и детский сад

Несмотря на свое харизматическое присутствие сейчас, мать Зендеи, Клэр Стормер, рассказала в интервью Vogue, что ее дочь была достаточно застенчива в раннем детстве. Настолько, что она осталась на второй год в детском саду, чтобы улучшить свои социальные навыки и догнать сверстников. Эта трансформация показывает личностный рост и решительность Зендеи.

Уникальная конфигурация зубов

Вот интересная деталь о стоматологическом статусе Зендеи – она родилась с одним зубом меньше в нижнем ряду рта. В интервью Variety звезда рассказала, что отсутствующий зуб избавил ее от необходимости удалять зубы мудрости.

Тайная страсть к преподаванию

Влияние родителей Зендеи, которые оба являются педагогами, вызвало у нее тягу к образованию. Имея такие вдохновляющие ролевые модели, неудивительно, что Зендая в интервью Teen Vogue призналась, что стала бы учительницей, если бы не карьера в сфере развлечений.

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