Топ-5 детективных сериалов, которые точно сломают ваш мозг

Увлекательные телевизионные сериалы и детективные шоу всегда занимали особое место в наших сердцах. Сочетание мистических тайн, запутанных сюжетов и ярких персонажей заставляет нас каждый раз с нетерпением ждать следующей разгадки. UAportal подготовил список лучших детективных сериалов с уникальными сюжетами и интересными рассказами.

"Настоящий детектив"

Рейтинг IMDB: 8.9/10

Жанр: Детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год производства: 2019

Производство: HBO

Главные герои, два детектива, Уэйн Хейс и Роланд Уэст, расследуют загадочное преступление, охватывающее десятилетие. Рассказ переплетает несколько сюжетных линий, раскрывая сложность дела и то, как оно влияет на жизнь детективов. В ходе расследования они сталкиваются с личными демонами, которые проверяют их решительность и здравомыслие; а также раскрывают шокирующие тайны.

"Убийство на пляже"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Детектив

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 45 минут на серию

Год выпуска: 2018

Производство: ITV

Сюжет сериала разворачивается в живописном прибрежном городке Бродчерч. Детективы Алек Харди и Элли Миллер расследуют убийство маленького мальчика. Сериал исследует влияние преступления на сплоченное общество, раскрывая глубоко спрятанные секреты и разрушенные отношения. С каждой серией детективы все ближе приближаются к истине. В то же время они сталкиваются с личными трудностями.

"Охотник за разумом"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год производства: 2018

Производство: Netflix

Сериал основан на реальных событиях. Сюжет разворачивается в конце 1970-х годов. Агенты Голден Форд и Билл Тенч опрашивают заключенных серийных убийц, чтобы понять их мотивы и разработать методы задержания будущих преступников. Они погружаются в сознание этих извращенных личностей. Оказалось, что детективов втянули в паутину тьмы, бросающей вызов их благоразумию и представлениям о человечестве.

"Грешница"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 45 минут на серию

Год производства: 2018

Производство: USA Network

Каждый сезон этого сериала раскрывает скрытые мотивы, побудившие, казалось бы, обычного человека совершить ужасное преступление. Детектив Гарри Эмброуз становится одержимым стремлением разобраться в хитросплетениях каждого дела, ориентируясь в дебрях человеческой психики. Сюжет держит зрителей в напряжении до самого конца, демонстрируя сложность человеческой природы и тьму, живущую внутри каждого.

"Босх"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 50 минут на серию

Год производства: 2014

Производство: Amazon Studio

Основанный на романах-бестселлерах Майкла Коннелли, сериал повествует о расследовании детектива полиции Лос-Анджелеса, Гарри Босха. Он обладает острым умом и непоколебимой преданностью правосудию. Босх работает и одновременно борется с собственными демонами из прошлого. Сериал плавно совмещает увлекательные расследования с интересным развитием характера главного героя.

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