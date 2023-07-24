Топ-5 лучших фантастических фильмов последних лет: помогут отвлечься от обыденности
UAportal подготовил подборку замечательных фильмов 2018-2021 годов, что устраняет пределы реальности и переносит зрителей в далекие волшебные миры. Неизведанные земли, магия, волшебные существа, интересный сюжет, неразгаданные тайны – все это ждет вас, когда вы просмотрите эти киношедевры.
"Лабиринт Пана"
Рейтинг IMDb: 8.2
Жанр: Фантастика, драма, военный
Страна: Испания, Мексика, США
Продолжительность: 118 мин
Год: 2006
Главный продюсер: Гильермо дель Торо
Сюжет разворачивается вокруг увлекательной поездки Офелии, молодой девушки, открывающей мифический лабиринт, наполненный магическими существами. Там она также встречает таинственного фавна. В этом мрачном фэнтези, на фоне Испании после гражданской войны, раскрывается тема воображения и стойкости.
"Форма воды"
Рейтинг IMDb: 7.3
Жанр: Фантастика, драма, мелодрама, романтика
Страна: США
Продолжительность: 123 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Гильермо дель Торо, Джей Майлз Дейл
Немая уборщица Элиза налаживает неожиданную связь с загадочным водным существом, которое содержится в заключении в государственном учреждении. Эта причудливая история любви углубляется в темы эмпатии, принятия и границ общественных норм.
"Книга джунглей"
Рейтинг IMDb: 7.4
Жанр: Фантастика, приключенческий, драма
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 106 мин
Год: 2016
Главный продюсер: Джон Фавро, Бригхэм Тейлор
Бессмертная сказка Редьярда Киплинга снова оживает. Маугли, мальчик, воспитанный волками, отправляется в увлекательное происшествие через буйные джунгли Индии. Благодаря потрясающему визуальному ряду и интересной истории этот фильм исследует темы идентичности, дружбы и гармонии между человеком и природой.
"Хроники Нарнии: Лев, ведьма и волшебный шкаф"
Рейтинг IMDb: 6.9
Жанр: Фантастика, приключения, семейный
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 143 мин
Год: 2005
Главный продюсер: Марк Джонсон, Филипп Стоер, Эндрю Адамсон
Зрители могут побывать в волшебной стране Нарнии, где четверо братьев и сестер открывают портал через шкаф, ведущий к эпической битве между добром и злом. Это волшебное приключение освещает темы мужества, жертвенности и победы света над тьмой.
"Алиса в стране чудес"
Рейтинг IMDb: 6.4
Жанр: Фантастика, приключения, семейный
Страна: США
Продолжительность: 108 мин
Год: 2010
Главный продюсер: Джо Рот, Сюзанн Тодд, Дженнифер Тодд, Тим Бертон
Любознательная девочка Алиса падает в кроличью нору и попадает в причудливый и своеобразный мир, наполненный волшебными существами, умеющими разговаривать. Эта фантастическая поездка бросает вызов реальности и побуждает главную героиню к решительным действиям.
Ранее, UaPortal поделился лучшими приключенческими фильмами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!