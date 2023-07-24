Топ-5 лучших фильмов с Джонни Деппом: от странных персонажей к драматическим образам

UAportal подготовил подборку из пяти лучших фильмов с участием американского актера Джонни Деппа. Эти фильмы приглашают к кинематографическому приключению, которое пересекает разные жанры, увлекая зрителей каждой уникальной историей.

"Пираты Карибского моря: проклятие Черной жемчужины"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: приключенческий, фэнтези, боевик

Страна: США

Продолжительность: 143 минуты

Год: 2003

Главный продюсер: Джерри Брукхаймер

Капитан Джек Спероу – остроумный и эксцентричный пират, подверженный приключениям. Когда заклятый враг Спероу, капитан Барбосса, похищает дочь губернатора Элизабет Свон, Джек отправляется в отчаянное путешествие, чтобы спасти ее. Вместе с Виллом Тернером, искусным кузнецом и тайным поклонником Элизабет, они сталкиваются с призрачными пиратами и сверхъестественными силами.

"Эдвард руки-ножницы"

Рейтинг IMDB:7.9

Жанр: драма, фэнтези, романтика

Страна: США

Продолжительность: 105 минут

Год: 1990

Главные продюсеры: Денис Ди Новы, Тим Бертон

Эдвард – произведение эксцентричного изобретателя. С острыми, как бритва, ножницами вместо рук Эдвард живет одинокой жизнью, пока его не находит Пег Боггс и уносит к себе домой. Несмотря на то, что Эдвард сначала пытается адаптироваться и не выделяться, уникальные таланты делают его сенсацией в пригороде.

"Волшебная страна"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: биография, драма, семейный

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 106 минут

Год: 2004

Главные продюсеры: Ричард Н. Гладштейн, Нелли Беллфлауэр

Фильм погружается в жизнь Джей М. Барри, драматурга, который ищет вдохновение для своей следующей пьесы. Когда он знакомится с овдовевшей Сильвией Левелин Дэвис и ее четырьмя творческими сыновьями, их волшебный мир выдумок становится катализатором для бессмертного творения Барри - "Питера Пена". Несмотря на общественное осуждение, Барри находит утешение и вдохновение в семье Левелина Дэвиса, что приводит его к созданию одного из самых любимых персонажей в литературе.

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"Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: драма, ужасы, мюзикл

Страна: США, Великобритания

Продолжительность:116 минут

Год: 2007

Главные продюсеры: Уолтер Паркс, Лори МакДональд, Ричард Д. Занук

После несправедливого заключения Тодд возвращается в Лондон, чтобы отомстить судье Терпину и его зловещей сообщнице миссис Ловетт. Открыв парикмахерскую над магазином мясных пирогов миссис Ловетт, Тодд начинает жуткую серию убийств, используя своих жертв как секретный ингредиент печально известных пирогов.

"Донни Браско"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: биография, криминал, драма

Страна: США

Продолжительность: 127 минут

Год: 1997

Главные продюсеры: Марк Джонсон, Барри Левинсон, Луи Ди Джаимо

Получив задачу собрать доказательства против мафии, Донни сближается с Левшей Руджеро, опытным гангстером, размывая границы между лояльностью и обязанностью. Когда Донни углубляется в мир мафии, ему приходится разбираться в коварных отношениях, защищая при этом себя.

Напомним, в настоящее время приключенческие фильмы и сериалы стали одними из самых популярных среди зрителей. Поэтому мы подготовили список лучших приключенческих сериалов, вышедших в прокат в период с 2018 по 2021 год.

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