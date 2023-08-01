Топ-5 лучших фильмов с Робертом Паттинсоном: обязательны для просмотра
Роберт Паттинсон – талантливый английский актер, покоривший зрительские сердца по всему миру. UAportal подготовил топ-5 лучших фильмов с его участием.
"Маяк"
Рейтинг IMDb: 7.5
Жанр: Ужасы, драма
Страна: США
Продолжительность: 1ч 49мин
Год: 2019
Главный продюсер: Роберт Эггерс
Сюжет разворачивается в конце 1800-х годов, когда Эфраим Уинслоу, вместе с загадочным Томасом Вейком, начинает работать смотрителем маяка на отдаленном и таинственном острове. В условиях изоляции и безумия, мужчины размышляют о своем прошлом и тайнах.
"Хорошие времена"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: криминал, драма, триллер
Страна: США
Продолжительность: 1ч 41мин
Год: 2017
Главный продюсер: Братья Сафди
Роберт Паттинсон перевоплощается в Конни Никаса, грабителя банка, который отчаянно пытается освободить своего брата из-под стражи после того, как ограбление пошло кувырком. Зрители погрузятся в наполненную напряжением поездку сквозь суровое подземелье Нью-Йорка, где главный герой путешествует по криминальному миру, принимая безрассудные решения в отчаянной попытке вырваться на свободу.
"Космополис"
Рейтинг IMDb: 5.9
Жанр: Драма
Страна: Канада, Франция, Италия, Португалия.
Продолжительность: 1ч 49мин
Год: 2012
Главный продюсер: Дэвид Кроненберг
Эрик Паккер, молодой менеджер по управлению активами миллиардера, отправляющийся в сюрреалистическое путешествие по Манхэттену в своем роскошном лимузине. По дороге он размышляет на тему богатства, власти и места в обществе.
"Ровер"
Рейтинг IMDb: 6.4
Жанр: Криминал, драма, научно-фантастический
Страна: Австралия
Продолжительность: 1ч 42мин
Год: 2014
Главный продюсер: Дэвид Мишод
Сюжет фильма разворачивается в постапокалиптической Австралии и рассказывает историю Рейнольдса, загадочного молодого человека, являющегося ключом к разблокированию угнанного автомобиля Эрика. Когда мужчины вместе отправляются в опасное путешествие по безлюдному ландшафту, между ними возникает сложная связь, ведь они должны преодолеть тяжелые испытания и столкнуться со своим прошлым.
"Сумерки"
Рейтинг IMDb: 5.2
Жанр: Драма, фэнтези, романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 2мин
Год: 2008
Главный продюсер: Кэтрин Гардвик
Роберт Паттинсон сыграл роль Эдварда Каллена, вампира, влюбляющегося в человека Беллу Свона. Их запрещенный роман должен перейти из-за трудностей сверхъестественного мира, наполненного оборотнями и вампирскими кланами.
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