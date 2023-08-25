Топ-5 мест в Европе, которые должен посетить каждый

Если вы очень хотите путешествовать по Европе, но не знаете, куда можно поехать, чтобы найти уют и насладиться красотой природы, то эта подборка точно для вас. UaPortal порекомендовал 5 самых красивых мест, которые вас точно поразят.

Санторини, Греция

Санторини – живописный остров в Греции, известный своими побеленными зданиями и потрясающими закатами. Из уникальной архитектуры этой местности, расположенной на краю вулканической кальдеры, открывается увлекательный вид на Эгейское море. Исследуйте волшебный город Ия, посетите древние руины Акротири и отдохните на великолепных пляжах острова. Санторини – настоящий рай для тех, кто ищет красоту и покой.

Плитвицкие озера, Хорватия

С каскадными водопадами, кристально чистыми озерами и пышной зеленью этот национальный парк является настоящим раем для любителей природы. Неспешная прогулка по деревянным дощатым дорожкам, вьющимся через сквер, позволит посетителям полюбоваться яркими бирюзовыми водами. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы зафиксировать потрясающую красоту природы.

Амальфитанское побережье, Италия

Амальфитанское побережье – это очень красивое место на юге Италии, известное своими колоритными селами на склонах скал и невероятными видами. Благодаря живописной поездке по извилистой прибрежной дороге, вы сможете остановиться в таких очаровательных городках, как Позитано, Амальфи и Равелло. Наслаждайтесь средиземноморским солнцем, вкусной итальянской кухней, красотой голубых вод и живописных скал.

Швейцарские Альпы, Швейцария

Швейцарские Альпы – это рай для любителей активного отдыха. Снежные вершины, чистые озера и волшебные альпийские деревни – все, о чем только можно мечтать отчаянным экстремалам. Независимо от того, катаетесь ли вы на лыжах зимой, ходите ли пешком летом, величественные пейзажи точно запомнятся вам на всю жизнь. Не пропустите культовый Матергорн, изучите живописный городок Церматт и побалуйте себя швейцарским шоколадом и сыром.

Северное сияние, Норвегия

Чтобы увидеть это природное явление, отправляйтесь в Норвегию, в частности к Тромсе или Лофотенским островам. Танцующие огни в ночном небе, варьирующиеся в цветах от зеленого до фиолетового – это зрелище, которое никогда не забудется. Оденьтесь как можно теплее, найдите уютное место и приготовьтесь к невероятной красоте северного сияния.

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