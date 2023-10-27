Топ-5 народных методов для ускорения роста волос

Длинная и густая коса – мечта почти каждой девушки. UAportal углубился в сферу народных средств для роста волос, раскрывая натуральные и эффективные способы, прошедшие испытание временем.

Луковый сок

Луковый сок является популярным народным средством для стимулирования роста волос. Он содержит серу, которая стимулирует выработку коллагена, необходимого для роста волос. Нанесите лук на кожу головы, слегка помассируйте, оставьте на 15-30 минут и смойте шампунем.

Алое вера

Алоэ вера питает кожу головы и способствует росту волос. Выньте гель из растения и нанесите его на кожу головы. Легко помассируйте и оставьте на 30 минут перед смыванием. Повторяйте 2-3 раза в неделю.

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Кокосовое масло

Кокосовое масло предотвращает ломкость волос и способствует их росту. Подогрейте ее и нанесите на кожу головы и волосы, помассируйте и оставьте на ночь. На следующее утро вымойте мягким шампунем. Повторяйте один-два раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Масло розмарина

Масло розмарина стимулирует волосяные фолликулы и улучшает кровообращение для роста волос. Нанесите несколько капель на кожу головы, оставьте на один час и вымойте волосы, как обычно. Повторяйте 2-3 раза в неделю.

Семена пажитника

Семена пажитника укрепляют волосяные фолликулы и стимулируют рост волос. Замочите семена пажитника в воде на ночь, измельчите их до состояния пасты. Нанесите пасту на кожу головы и волос, оставьте на 30 минут, затем смойте. Повторяйте процедуру еженедельно.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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