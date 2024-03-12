Топ-5 проверенных методов, которые помогут убрать затхлость из вашего шкафа

С приходом весны мы часто обновляем свой гардероб, откладывая в сторону зимнюю одежду в пользу более легких и весенних нарядов. Однако, не редко сталкиваемся с неприятностью: одежда, пролежавшая в шкафу всю осень и зиму, может иметь неприятный запах.

Чтобы решить эту проблему, следует применить несколько эффективных методов. О них рассказали на сайте УНИАН.

Одной из главных причин появления неприятного запаха является неполное высыхание одежды после стирки, что может привести к передаче запаха на другие вещи. Если одежда оставалась без внимания на длительное время, то на ней вполне может быть даже плесень.

Однако наиболее распространенной причиной неприятного запаха одежды является высокая влажность в помещении. Сырая комната впитывает в себя влагу, поэтому вещи начинают плохо пахнуть.

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Как убрать неприятный запах из шкафа

Если ваш шкаф хранит просто залежавшиеся вещи, попробуйте протереть полки влажной тканью и позвольте им полностью высохнуть. Если это не работает, можно использовать проверенные методы.

Мешочки с солью

Сделайте мешочки, наполнив бинт или марлю кухонной солью и надёжно завяжите, чтобы соль не выпадала. Разместите их в глубине шкафа близко к задней стенке. Соль поглотит лишнюю влагу, и вам останется только время от времени их заменять.

Чайные пакетики

Чайные пакетики могут впитывать влагу и при этом наполнить шкаф приятным запахом. Обновляйте их еженедельно для лучшего эффекта.

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Раствор соды

Растворите столовую ложку пищевой соды в стакане воды, смочите в нем ткань и протрите ею внутри шкафа. После этого вытрите поверхности сухой салфеткой.

Активированный уголь

Для борьбы с неприятными запахами в шкафу используйте аптечный активированный уголь. Заверните несколько таблеток в марлю и разместите в углу шкафа. Уголь эффективно нейтрализует запахи.

Брусок мыла

Чтобы ваш шкаф всегда пах свежестью, оберните в бинт кусочки любимого мыла или использованные брусочки. Они обеспечат продолжительный приятный аромат в шкафу.

Раньше мы рассказывали о простых советах, которые помогут вам хранить вещи, если у вас нет шкафа.

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