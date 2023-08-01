Топ-5 самых интересных приключенческих фильмов, которые вы впоследствии захотите снова посмотреть
Приключенческие фильмы всегда очаровывали зрителей своими адреналиновыми сюжетами и разносторонними персонажами. UAportal подготовил топ-5 самых интересных киношедевров, которые удивят вас непредсказуемыми финалами.
"Джуманджи: Зов джунглей"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 59мин
Год: 2017
Производство: Columbia Pictures
Четверо старшеклассников находят старую игровую приставку и попадают в виртуальный мир Джуманджи. В этих опасных джунглях друзья принимают аватары избранных ими персонажей. Вместе они должны пройти опасный квест, чтобы возвратиться в реальный мир.
"Лара Крофт"
Рейтинг IMDB: 6,3
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 58мин
Год: 2018
Производство: Warner Bros. Pictures
Отважная Лара Крофт отправляется в первую опасную экспедицию, чтобы узнать правду о своем пропавшем отце. Девушка отправляется на отдаленный остров у побережья Японии, где обнаруживает древнюю гробницу с несметными сокровищами и сверхъестественными тайнами. Главная героиня должна использовать все свои навыки, стойкость и изобретательность, чтобы выжить.
"Хан Соло: Звездные Войны"
Рейтинг IMDB: 6,9
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 2ч 15мин
Год: 2018
Производство: Lucasfilm
Зрители могут погрузиться в увлекательное происшествие вместе с легендарным Ганом Соло. В далекой галактике главный герой, вместе со своим верным другом Чубаккой, а также группой неудачников, пытается вернуть похищенное ценное топливо коаксия.
"Мир Юрского периода 2"
Рейтинг IMDB: 6,3
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 2ч 8мин
Год: 2018
Производство: Universal Pictures
Оуэн Греди и Клэр Даринг возвращаются на остров Исла-Нублар, в заброшенный тематический парк динозавров. Их задача – спасти оставшихся динозавров от извержения вулкана. Однако продвигаясь по опасной территории, исследователи раскрывают заговор, угрожающий существованию всей планеты.
"Мег: Монстр глубины"
Рейтинг IMDB: 5.6
Жанр: Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 53мин
Год: 2018
Производство: Warner Bros. Pictures
Зрители имеют возможность отправиться в глубины океана, чтобы встретиться с массивным доисторическим хищником, известным как мегалодон. Когда группа ученых, во главе с глубоководным ныряльщиком Джонасом Тейлором, обнаруживает существование этого древнего и смертоносного существа, им приходится начать выполнение ответственной миссии, чтобы не дать ему разрушить экосистему океана.
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