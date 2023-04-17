Трем знакам зодиака следует ожидать перемен в семье 17-23 апреля
UAportal подготовил гороскоп касательно семейных дел для трех знаков зодиака на 17-23 апреля. На этой неделе следует обратить особое внимание на отношения с близкими.
Телец
Тельцы известны своей стойкостью и практичностью, что делает их надежными и безотказными членами семьи. Поскольку Меркурий на этой неделе находится в Тельце, Тельцы могут обнаружить, что они стали более активно общаться со своими близкими, особенно когда речь идёт о домашних делах.
Это прекрасное время для Тельцов, чтобы сосредоточиться на создании стабильной и гармоничной обстановки в доме. Возможно следует заняться давно назревшим ремонтом или провести свободное время с членами семьи.
Лев
Марс во Льве на этой неделе привносит в жизнь рожденных под этим знаком чувство творчества и амбиций, делая их прирожденными лидерами в своих семьях. Львы могут взять на себя руководство семейными событиями или мероприятиями.
Читайте также: Апрель принесет большую удачу трем знакам зодиака
Заразительная энергия побудит других принять в этом участие. Благодаря своей природной харизме и чувству веселья, Львы обязательно создадут незабываемые семейные праздники, которыми будут дорожить долгие годы.
Рак
Юпитер в Раке привносит в жизнь рождённых под этим знаком чувство эмоциональной глубины и интуиции, делая их очень чуткими к нуждам и желаниям членов своей семьи. Раки могут оказаться в роли миротворца в своей семье.
Они помогают разрешить любые конфликты или напряженные ситуации. Это прекрасное время для Раков, чтобы сосредоточиться на укреплении семейных уз, выражая свою любовь и поддержку близким.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!