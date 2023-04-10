Трем знакам зодиака улыбнется удача с 10 по 14 апреля

UAportal подготовил гороскоп для знаков зодиака Водолей, Близнецы и Телец на 10-14 апреля. В этот период им улыбнется удача.

Водолей

Поскольку Плутон остается в Водолее, на этой неделе у вас есть возможность столкнуться с удачей в каком-то важном аспекте вашей жизни. Расположение небесных светил может принести неожиданный выигрыш или удачный поворот событий в карьере или профессиональной деятельности. Будьте открыты для новых возможностей, так как они могут появиться тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Читайте также: Апрель принесет большую удачу трем знакам зодиака

Близнецы

На этой неделе Лунный узел в Близнецах привнесет в жизнь чувство оптимизма и счастья. Возможно, вы почувствуете удовлетворение в личных отношениях или творческих начинаниях. Это хорошее время, чтобы сосредоточиться на укреплении отношений и выражении творческих способностей.

Телец

Солнце в Тельце принесет финансовую удачу на этой неделе. Вы можете ощутить внезапный денежный прилив или представится возможность получить финансовую выгоду. Не отвлекайтесь и будьте практичны в финансовых решениях, так как удача может оказаться мимолетной.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!