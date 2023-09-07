Три вещи, которые следует сделать перед сном: как побыстрее заснуть

В современном мире полноценный ночной сон имеет очень важное значение. UAportal расскажет о том, как легко улучшить качество сна. Следуя этим рекомендациям, можно настроить себя на спокойный ночной сон и просыпаться бодрым и восстановленным.

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Займитесь расслабляющими практиками

Создание устойчивой рутины перед сном может помочь сигнализировать организм о том, что скоро придет время для сна. Занятия спокойными видами деятельности, такими как чтение книги, принятие теплой ванны или выполнение упражнений на глубокое дыхание, могут помочь создать чувство покоя.

Желательно избегать стимулирующих организм видов деятельности, таких как использование электронных устройств или использование кофеина за несколько часов до сна.

Подготовьте помещение ко сну

Важно, чтобы в спальне было прохладно, темно и тихо. Использование светонепроницаемых штор или глазной маски может эффективно защитить спальню от попадания нежелательного света.

Также можно использовать ушные затычки, чтобы свести к минимуму любые звуки, которые могут помешать уснуть. Удобные матрас и подушки, поддерживающие тело и способствующие его правильному положению, еще больше улучшат качество сна.

Ограничьте время пребывания на экране

Синий свет, излучаемый от экранов электронных устройств, может нарушать биологический ритм организма. Чтобы улучшить качество сна, рекомендуется избегать использования смартфонов, планшетов или компьютеров не менее часа перед сном.

Занятия альтернативными расслабляющими видами деятельности, не связанными с использованием экранов, могут быть более полезны для вашего расслабления.

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думаем, мы уже писали, как повысить комфорт своего сна.

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