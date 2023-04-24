Три знака зодиака ждут перемены в любви 24-30 апреля

UAportal подготовил гороскоп на неделю 24-30 апреля о перспективах любви и отношений для Овна, Девы и Стрельца. Узнайте, как планетарные изменения повлияют на эти знаки зодиака.

Овен

Поскольку Сатурн находится в Овне, на этой неделе у представителей знака Овен будет сложный период в любовной жизни. Вам может показаться, что вы застряли в рутине, а наладить отношения с партнером будет непросто.

Однако не теряйте надежды, так как к концу недели ситуация начнет улучшаться. Будьте терпеливы и ждите подходящего случая, чтобы открыться.

Дева

На этой неделе Уран в Деве внесет столь необходимое оживление в любовную жизнь. Вы можете почувствовать желание вырваться из рутины и сделать что-то авантюрное со своим партнером.

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Используйте эту энергию, чтобы оживить свою любовную жизнь. Вы можете оказаться приятно удивлены результатами.

Стрелец

Плутон в Стрельце на этой неделе принесет сильные эмоции в личную жизнь. Вы можете почувствовать сильное желание перевести отношения на новый уровень, но будьте осторожны и не торопите события.

Не спешите и позвольте событиям развиваться естественным образом. Доверяйте своим инстинктам и следуйте за сердцем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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