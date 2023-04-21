Ведущее воскресенье 2023: можно ли есть на кладбище

На 9 день после Пасхи начинается поминальная неделя. В этом году Радоница или Проводы выпадают на 25 апреля.

Когда посещать кладбище

Ходить на кладбище нельзя только на Пасху. Лучше делать это в день рождения умершего, день его смерти, день Ангела и Радоницу. Если хотите посещать покойного чаще – выберите субботу.

Лучше приходить на могилу утром до 12 дня. Кладбище – место огромного сосредоточения негативной энергии, которое сказывается на каждом посетителе.

Ближе к вечеру энергетика на кладбище ухудшается, поэтому его посещение вечером может негативно отразиться на физическом и душевном состоянии человека.

Считается, что придя на кладбище в темное время суток можно потревожить покойного и даже разозлить его.

Можно ли есть на кладбище

Наши предки устраивали пиры прямо на могилах своих родных. Такой ритуал назывался "тризна", первые упоминания о нем обнаружены еще в 10 веке нашей эры. Когда на Русь пришло христианство, ритуал перестал быть популярным, но его отзвук дошел и до наших дней.

Древние славяне на кладбище только молились. Но можно предположить, откуда пошла традиция есть на кладбище. Поездка на кладбище для большинства семей была длинной и опасной. Многие до утра оставались на кладбище, потому и брали с собой еду.

Раньше поминки с большим количеством пищи делали для нуждающихся. Верили, что их молитвы Бог точно услышит.

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Можно ли есть на кладбище в наше время?

Пожертвуйте пищу бездомным и попросите их помолиться за усопшего. Еда на кладбище не имеет значения, поэтому лучше не брать ее с собой. Самое главное – молитва.

На Радоницу люди часто берут на кладбище много еды и алкоголя. Церковь не рекомендует есть на кладбище, а пить алкоголь запрещено.

Напомним, мы уже писали, что можно нести в поминальные дни на кладбище, а что нет.

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