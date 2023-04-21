Провідна неділя 2023: чи можна їсти на кладовищі

На 9 день після Великодня починається поминальний тиждень. Цього року Радониця або Проводи припадають на 25 квітня.

Коли відвідувати кладовище

Ходити на кладовище не можна лише на Великдень. Краще робити це у день народження померлого, день його смерті, день Ангела та на Радоницю. Якщо хочете відвідати покійного частіше – оберіть суботу.

Найкраще приходити на могилу зранку до 12 дня. Кладовище – місце величезного зусередження негативної енергії, яке дається взнаки кожному відвідувачу.

Ближче до вечора енергетика на цвинтарі погіршується, тому його відвідування ввечері може негативно позначитися на фізичному і душевному стані людини.

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Вважається, що прийшовши на цвинтар в темну пору доби можна потривожити покійного та навіть розлютити його.

Чи можна їсти на кладовищі

Наші предки влаштовували бенкети прямо на могилах своїх рідних. Такий ритуал називався "тризна", перші згадки про нього виявлені ще в 10 столітті нашої ери. Коли на Русь прийшло християнство, ритуал перестав бути популярним, але його відгомін дійшов і до наших днів.

Древні слов’яни на кладовищі лише молились. Та можна припустити, звідки пішла традиція їсти на цвинтарі. Поїздка на цвинтар для більшості сімей була довгою та небезпечною. Багато хто до ранку залишався на кладовищі, тому і брали з собою їжу.

Раніше поминки з великою кількістю їжі робили для для нужденних. Вірили, що їхні молитви Бог точно почує.

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Чи можна їсти на цвинтарі в наш час?

Пожертвуйте їжу бездомним та попросіть їх помолитись за покійного. Їжа на кладовищі не має значення, тому краще не брати її з собою. Найголовніше – молитва.

На Радоницю люди часто беруть на цвинтар багато їжі та алкоголь. Церква не рекомендує їсти на кладовищі, а пити алкоголь заборонено.

Нагадаємо, ми вже писали, що можна нести у поминальні дні на цвинтар, а що – ні.

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