Весеннее тепло и дождь: Прогноз погоды в Киеве на 22 марта.

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 22 марта. Он сделан согласно с данными, предоставленными сайтом weather.com.

Минимальная температура воздуха ожидается +7, а максимальная температура достигнет +10 при ощущении +7. Скорость ветра оценивается в 2,5 м/с с северо-западного направления.

Уровень влажности прогнозируется на уровне 69%. В Киеве ожидается плотная облачность, которая принесет более прохладную температуру на протяжении большей части дня, вероятны осадки.

Время восхода солнца – 5:57 утра, а время заката – 18:12 вечера. По возможности следует использовать преимущества светлого времени суток.

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