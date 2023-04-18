Вкусная и рассыпчатая: секреты приготовления гречневой каши

Гречка – на первый взгляд элементарное в приготовлении блюдо. Но и здесь есть свои секреты. UaPortal собрал для вас советы, как сделать гречневую кашу очень вкусной.

Подготовка гречки:

– промойте крупу в холодной воде;

– очистите ее от мусора;

– варите только в чистой воде в посуде с толстыми стенками;

– солить и добавлять специи необходимо в начале приготовления;

– варите гречку 20 – 25 минут после закипания;

– в готовую кашу добавьте масла и оставьте на 10 минут.

– если вы хотите очень рассыпчатую кашу – просушите зерна на сухой сковороде: не больше 3 минут на умеренном огне, после чего варите, как обычно.

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Как варить гречку

Для варки гречки воду берут из расчета: 1 часть гречки на 2 части воды. Гречку залейте водой, посолите, добавьте любимые специи. Для этой каши лучше всего подходят: укроп, базилик, паприка, кориандр, петрушка, орегано. При варке кашу перемешивать не следует. Чтобы проверить, готова ли каша, проведите ложкой по дну кастрюли – если воды нет, значит можно снимать с огня.

Также, можете сделать поджарку из лука и моркови и добавить ее к уже готовой гречке (тогда сливочное масло добавлять уже не нужно).

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