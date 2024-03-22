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Вкусно, просто и дешево: как испечь идеальный кекс без молока и яиц

Анастасия Крыщук

Вкусно, просто и дешево: как испечь идеальный кекс без молока и яиц

Для тех, кто хочет чего-нибудь сладкого, мы подготовили интересный рецепт десерта для чаепития. Процесс приготовления легкий и быстрый.

Портал "Школа Жизни" поделился рецептом невероятно ароматного кекса с использованием кефира. В составе нет яиц и молока и в процессе смешивания ингредиентов даже не пригодится миксер.

Нам понадобится:

  • 150 г сахара
  • 60 мл подсолнечного масла
  • 250 мл кефира
  • 1 ч. л. соды
  • 230-250 г муки
  • 100 г сушеной вишни
  • сахарная пудра

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Приготовление:

  1. Наливаем в миску кефир, добавляем в него соду и тщательно перемешиваем.
  2. Всыпаем сахар и вливаем растительное масло, снова перемешиваем до однородности.
  3. Муку просеиваем и вводим в массу, замешивая тесто до консистенции густой сметаны.
  4. Сушеные вишни обваливаем в ложке муки и аккуратно вмешиваем в тесто, чтобы они равномерно распределились.
  5. Форму для запекания смазываем маслом или выстилаем бумагой для выпечки, выливаем тесто.
  6. Выпекаем при температуре 180°C в течение 30-35 минут до золотистой корочки. Посыпаем готовый кекс сахарной пудрой и подаем на стол чаем или кофе.

Сушеную вишню можно заменить свежей или замороженной.

Раньше мы рассказывали, как приготовить нежный шоколадный кекс из какао.

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