Восковая эпиляция против бритья: что лучше

Когда дело доходит до удаления волос, появляются колебания – выбрать восковую эпиляцию или бритье. В этой статье UAportal рассмотрел основные отличия между двумя популярными методами и взвесил их плюсы и минусы.

Продолжительность эффекта

Восковая эпиляция обеспечивает более длительный результат, ведь удаляет волосы с корнем и оставляет после себя гладкую кожу на несколько недель. Бритье же срезает волосы только на поверхности, что приводит к более быстрому отрастанию в течение нескольких дней.

Польза для кожи

Восковая эпиляция не только удаляет волосы, но и помогает отшелушивать кожу, удаляя ороговевшие клетки. Благодаря этому кожа становится более мягкой и гладкой. Бритье может вызвать раздражение кожи и вросшие волосы, если использовать бритву неосторожно.

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Расход времени

Восковая эпиляция требует больше времени и усилий. Ее можно сделать в салоне или же самостоятельно дома. Бритье – это быстро и легко, но результат держится недолго и требует тщательного ухода.

Стоимость

Восковая эпиляция дороже бритья, особенно если производится в профессиональном салоне. Однако научиться делать восковую эпиляцию дома может быть экономным вариантом.

Дискомфорт

С точки зрения дискомфорта восковая эпиляция неприятна для некоторых людей. Процесс предполагает выдергивание волос с корнем, что вызывает временный дискомфорт. Бритье, как правило, безболезненное, хотя может привести к порезам.

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