Взаємно или навзаєм: раскрываем, как правильно поблагодарить в ответ на украинском

Сегодня среди украинцев распространены оба варианта - "взаємно" и "навзаєм". Однако, какая из этих форм является правильной с точки зрения литературной нормы?

Об этом рассказывает ТСН.

Как правильно говорить: взаємно или навзаєм

Сверяясь со словарем украинского языка, можно обнаружить, что корректной литературной формой является "навзаєм", с акцентом на второй слог. Однако, в украинском литературном языке также существует термин "взаємно", который может показаться заимствованием из русского.

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Какое происхождение слова навзаєм

Слово "навзаєм" ведет своими корнями из древнегреческого языка, где оно означало "между собой". В прошлом наши предки применяли этот термин для описания взаимных действий между людьми. Сегодня это слово более распространено в контексте выражения взаимного уважения или благодарности, например, в ответ на приветствие или добрые пожелания.

Когда употребляется слово навзаєм

Слово "навзаєм" применяется в широком спектре жизненных ситуаций - от работы до неформальных бесед. Навзаєм можно считать универсальным ответом на комплимент, поздравления, пожелания. Его основная задача состоит именно в подчеркивании взаимного уважения, понимания и пользы.

Стоит ли использовать слово взаємно

В современном украинском словаре существует слово "взаємно". Оно даже служит как полноценный эквивалент слову "навзаєм", обозначая взаимодействие или чувство. Ударение в этом слове также приходится на второй слог. Однако, в современной языковой практике его применение становится все менее распространенным из-за предосторожности, что оно возникло как калька из русского (слово "взаимно").

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно перевести "вы правы" на украинский язык. Языковед назвал распространенную ошибку.

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