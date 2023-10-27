Забудьте о плесени и грязи: как правильно чистить стиральную машину

Обеспечение чистоты и отсутствия плесени в стиральной машине имеет решающее значение для оптимальной работы и получения свежей одежды. UAportal расскажет об эффективных советах и методах, которые помогут защитить стиральную машину от грязи и плесени.

1. Регулярно очищайте резиновую прокладку дверцы и отсек для моющих средств, чтобы предотвратить образование плесени. Протрите эти участки смесью воды и уксуса. После очистки тщательно высушите поверхности, чтобы предотвратить накопление влаги.

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2. Раз в месяц запускайте цикл горячей воды с уксусом или отбеливателем для глубокой очистки стиральной машины. Наполните отсек для моющих средств 2 стаканами уксуса или 1/2 стакана отбеливателя, затем запустите обычный цикл с горячей водой и без одежды. Этот процесс поможет устранить неприятные запахи и продезинфицировать внутреннюю часть машины.

3. Используйте зубную щетку или маленькую щеточку для очистки труднодоступных мест, таких как щели вокруг дверцы и фильтра. В этих местах может накапливаться грязь и копоть, что способствует росту плесени. Осторожно протрите эти места смесью воды и хозяйственного мыла, чтобы удалить любые отложения.

4. Не забывайте чистить наружную часть стиральной машины. Протирайте панель управления, ручки и наружные поверхности влажной тряпкой с мягким моющим средством. Это поможет поддерживать всеобщую чистоту и внешний вид машины.

5. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить вероятность появления плесени или грибка, оставляйте дверцу стиральной машины открытой после каждой стирки. Эта практика также помогает устранить затхлые запахи.

Напомним, мы рассказали, как обеспечить здоровую среду для жизни и предотвратить образование плесени на стенах.

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