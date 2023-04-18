Зачерствелая паска и сливки: рецепт вкусного десерта
Что можно сделать с зачерствевшими пасками, которые остались после Пасхи? UaPortal собрал несколько советов, которые позволят вам использовать паски с пользой.
Для начала зачерствевшую выпечку можно реанимировать: возьмите стакан воды и паску, поставьте в микроволновку на несколько минут – выпечка станет мягкой и ароматной.
Также можете срезать верхушку, залить кулич смесью коньяка и сахара и поставить в духовку на 10 минут.
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Можно сделать из кулича вариацию пирожного "картошка".
Для этого замочите кулич в молоке и сформуйте из него шарики, запанируйте их в шоколаде или кокосовой стружке и поставьте в холодильник на пару часов.
Также, можно сделать пудинг из паски.
Для приготовления этого десерта вам понадобится:
– большие яйца – 4 шт;
– 0,5 л. молока;
– 0,5 л. сливок;
– 150 г сахара;
– ванильный сахар.
Смешайте яйца с молоком и сливками, добавьте сахар и ванилин. Порежьте паску и опустите ее в смесь. Выложите в смазанную маслом форму, залейте остатками молочно-сливочной смеси. Духовку нагрейте до 180 градусов и отправьте на 40 минут.
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