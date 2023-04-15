Запеченный картофель с хрустящей корочкой: секреты приготовления

Запеченный картофель кажется легким блюдом, но не у всех он получается как следует: хрустящим снаружи и нежным внутри. UaPortal поделится с вами рецептом запеченного картофеля, который точно получится непревзойденно.

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Ингредиенты:

– 1,5 кг картофеля

– 2 ст.л растительного масла

– 1 ч.л сухого чеснока

– 1 ч.л молотой паприки

– ½ ч.л соды

– ½ ч.л черного молотого перца

– 2-3 веточки тимьяна соль по вкусу

Способ приготовления:

Очистите картофель и нарежьте дольками примерно одного размера. Поставьте в воду и варите 3-4 минуты после закипания в подсоленной воде. Слейте воду и дайте немного остыть.

Приготовьте пряное масло: смешайте масло с паприкой, солью, перцем и чесноком. Полейте этим маслом картофель, посыпьте тимьяном. Перемешайте так, чтобы картофель был равномерно покрыт маслом со специями.

Выложите картофельные дольки одним слоем на противень. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 20 – 25 минут. Готовьте до золотистости.

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