Запеченный картофель с хрустящей корочкой: секреты приготовления
Запеченный картофель кажется легким блюдом, но не у всех он получается как следует: хрустящим снаружи и нежным внутри. UaPortal поделится с вами рецептом запеченного картофеля, который точно получится непревзойденно.
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Ингредиенты:
– 1,5 кг картофеля
– 2 ст.л растительного масла
– 1 ч.л сухого чеснока
– 1 ч.л молотой паприки
– ½ ч.л соды
– ½ ч.л черного молотого перца
– 2-3 веточки тимьяна соль по вкусу
Способ приготовления:
Очистите картофель и нарежьте дольками примерно одного размера. Поставьте в воду и варите 3-4 минуты после закипания в подсоленной воде. Слейте воду и дайте немного остыть.
Приготовьте пряное масло: смешайте масло с паприкой, солью, перцем и чесноком. Полейте этим маслом картофель, посыпьте тимьяном. Перемешайте так, чтобы картофель был равномерно покрыт маслом со специями.
Выложите картофельные дольки одним слоем на противень. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 20 – 25 минут. Готовьте до золотистости.
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