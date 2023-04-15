Запечена картопля з хрусткою скоринкою: секрети приготування
Запечена картопля здається легкою стравою, але не у всіх вона виходить як треба: хрусткою ззовні та ніжною всередині. UaPortal поділиться з вами рецептом запеченої картоплі, яка точно вийде неперевершено.
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Інгредієнти:
– 1,5 кг картоплі
– 2 ст.л рослинної олії
– 1 ч.л сухого часнику
– 1 ч.л меленої паприки
– ½ ч.л соди
– ½ ч.л чорного меленого перцю
– 2-3 гілочки чебрецю сіль за смаком
Спосіб приготування:
Очистіть картоплю та наріжте дольками приблизно одного розміру. Поставте у воду та варіть 3 – 4 хвилини після закипання у підсоленій воді. Злийте воду та дайте трохи охолонути.
Приготуйте пряну олію: змішайте олію з паприкою, сіллю, перцем та часником. Полийте цією олією картоплю, посипте чебрецем. Перемішайте так, щоб картопля була рівномірно вкрита олією зі спеціями.
Викладіть картопляні дольки одним шаром на деко. Відправте в розігріту до 220 градусів духовку на 20 – 25 хвилин. Готуйте до золотистості.
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